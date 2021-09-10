Sıradaki Galaxy A Telefonlar İçin Büyük Sürpriz: AMD GPU'lu Exynos!

Bir süredir konuştuğumuz, hakkında haberler yazdığımız yeni nesil Exynos 2200 yonga seti, RDNA2 mimarisine dayalı AMD grafik yongası kullanan tek Samsung işlemci olmayacak. Samsung ve AMD'nin başka planları da var.
Yeni bir iddiaya göre Samsung, AMD ile sadece amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alacak bir GPU tasarımı için değil, orta – üst segment akıllı telefon serisi olan Galaxy A serisi için de görüşüyor. Buna göre Güney Koreli şirket, AMD GPU destekli Exynos yongalarını yakın gelecekte artırabilir. Her ne kadar şimdilik bunların Galaxy A serisinden hangi modeller olacakları bilinmese de, muhtemelen bu telefonlar Galaxy A53 ve Galaxy A73'ten başkası olmaycak.
Öte yandan Samsung'un Exynos 2200 işlemcisi de bu defa Samsung akıllı telefonlarına özel olmayacak. Güney Koreli şirket, Exynos 2200 kullanımını diğer markalar da açma niyetinde. Hatta ilk Exynos 2200 işlemcili akıllı telefonlar olarak OPPO ve Xiaomi'nin gelecekteki bazı modellerini görebiliriz.
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