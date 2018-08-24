Siri Artık Konuşmanızı Tanıyabilecek!
Apple, Siri'nin Google Assistant'a kıyasla en önemli eksiklerinden birini kapatmak üzere!
Apple'ın yeni akıllı hoparlörü olan HomePod, birçoğumuzun akıllı ev hayalinin merkezinde olabilir. Ancak ev ortamı gibi birçok kişi tarafından paylaşılacak alanda sadece bir hesaba ve o hesaba ait gizli bilgilere yönelik hizmet verilebilmesi büyük bir kullanışlılık ve gizlilik sorunu olarak karşımıza çıkabiliyor. Apple ise bu konuda harekete geçti. Bundan önce Apple Insider tarafından öne sürülen bir patentin haberini paylaşmıştık. Söz konusu patentin detayları ise ortaya çıktı.
Amazon Echo, Apple HomePod ve Google Home gibi akıllı hoparlörlerin akıllı telefonlara kıyasla kullanım alanı oldukça basit bir çerçevede. Ancak bu cihazlar, akıllı telefonlardan farklı olarak ortak bir kullanım alanında bulunuyor ve kişisel bilgilerinizin dahil olduğu işlerinizi halletmeniz bir gizlilik sorunu olabiliyor. Google, Voice Match adını verdiği bir teknoloji ile bu durumun üstesinden gelmişti. Fakat Apple'ın HomePod'u, kullanıcılarının kişisel bilgilerini evde bulunan diğer kişilere de sızdırabildiği için eleştiri almıştı. Apple ise bu önemli sorunu çözmek üzere.
Trilyon dolarlık teknoloji devi, USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Ticaret Markası Ofisi) ile birlikte "kullanıcıları ses girdisi sırasında tanımlayan bir sistem" için bir patent başvurusunda bulundu. Patent, Siri'nin bu yeni yeteneğini birden çok kullanıcı profilinin cihaz hafızasında saklamasından ve kullanıcının sesinin bu cihazda saklanan "ses izleri" ile karşılaştırılması olarak tanımlıyor.
Bu sayede Siri, sesinizi tanıyarak sizin profilinize göre özelleştirilmiş cevaplar verecek. Örneğin, aynı evde yaşayan iki kişi, evdeki bir Apple HomePod'a "Bugün takvimimde hangi etkinlikler görünüyor?" şeklinde bir soru yönelttiklerinde iki kişi de kendi takvimlerine yönelik farklı cevaplar alacaklar. Bu sayede her bir kullanıcının bilgileri gizli kalabilecek ve herkes, evinde bulunan bir HomePod'dan faydalanabilecek.
Bu patent, Apple'ın Nisan 2017'de aldığı bir başka patent başvurusunu tamamlar nitelikte. Yani Apple aslında HomePod ürününü piyasaya sürmeden önce de Siri için çoklu kullanıcı desteği ve kullanıcılarının veri güvenliğinin peşindeydi.
Bu, Siri adına oldukça önemli bir gelişme ancak bunun henüz bir patent olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Apple, çoklu kullanıcı desteğini başka yollardan sağlamayı da tercih edebilir. Bu yüzden bu yeni özelliğin iOS, MacOS, Watch OS ve HomePod cihazlarının kullandığı işletim sistemine derhal gelip gelmeyeceğini kestirmek güç. Yine de tahminimiz, Apple'ın şu anda da Siri'nin üzerinde yoğun olarak çalışıyor olduğu yönünde.
Doğan Kürşat Aktaş
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