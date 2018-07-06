Siri Shortcuts'un İlk Beta Sürümü Yayınlandı
Apple'ın sözünü verdiği Siri Shortcuts uygulamasının geliştiricilere yönelik beta sürümü, indirmeye sunuldu!
Apple, WWDC 2018'de sözünü verdiği Siri yeniliklerini sunmaya başladı. Beta sürümü yayınlanan Siri Shortcuts uygulaması, tek bir Siri komutuyla bir dizi işlevi yerine getirmeye izin veriyor.
IFTTT'yi andıran uygulamayı denemek isteyenler, Developer Center üzerinden erişim talebinde bulunabiliyorlar. Bunun ardından Apple, seçtiği test kullanıcılarına birer epostayla geçiş izni veriyor. Geliştiriciler, uygulama sayesinde Siri'nin tek bir sesli komutla bir dizi otomatikleştirilmiş işlevi tetiklemesini sağlayabiliyorlar.
Apple'ın 2017'de satın aldığı Workflow uygulamasını temel alan Siri Shortcuts, otomasyonu HomeKit'ten alıp iOS'un her yanına taşımak istiyor. Apple, Haziran'daki tanıtımda verdiği örnekte "Eve doğru gidiyorum" cümlesini kullanmıştı. Bunun üzerine otomatik olarak belirli bir kişiye mesaj gönderilmiş, termostat ve fan açılmış, eve ne kadar sürede ulaşılacağı kullanıcıya gösterilmiş ve bir radyo istasyonu çalınmaya başlanmıştı. iOS 11'te tüm bunları ancak birkaç sesli komutla yapabiliyorsunuz. Shortcuts ise çok adımlı işlemleri ortalama iOS kullanıcısı için kolaylaştırıyor.
Apple, beta sürümündeki eylemlerin kısıtlı ve eksik olduğunu vurgularken, iCloud üzerinden eşitlemenin henüz desteklenmediğinin altını çizdi. Bunun yanında uygulama, iPhone kilitliyken uygulamaları açamıyor. Son olarak Workflow'u kullananlar, mevcut kısayollarının yeni uygulamaya geçtiğini görüyorlar.
İlk beta sürümü, sadece geliştiricilere açık. Bu sene çıkması beklenen uygulamanın herkese açık beta sürümünün ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil.
Zeynel A. Öztürk
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