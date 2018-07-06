Siri Shortcuts'un İlk Beta Sürümü Yayınlandı

Apple'ın sözünü verdiği Siri Shortcuts uygulamasının geliştiricilere yönelik beta sürümü, indirmeye sunuldu!

Siri Shortcuts'un İlk Beta Sürümü Yayınlandı

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