Siri'li ve Su Geçirmez AirPods Geliyor

Yeni iddialara göre AirPods, 2018'de siri entegrasyonu kazanacak, 2019'da su geçirmez olacak!

  • H. Hüseyin Öztürk
Siri'li ve su geçirmez AirPods geliyor

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