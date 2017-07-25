Siri'ye Bir Rakip Daha Geldi: Karşınızda CAVA
Apple'ın Siri'si, Microsoft'un Cortana'sı, Google'ın Assistant'ı derken, sürpriz bir devden, sürpriz bir sanal asistan daha geldi: Karşınızda CAVA...
Sanal asistanlar hızla çoğalıyor. Arenada en bilindik olanları Apple Siri, Google Assistant ve Microsoft Cortana oluştursa da, yeni sanal asistanlar da görmeye devam ediyoruz. Bunlar arasında kısa zaman önce Samsung, Bixby ile katılmıştı. Bu defa da Lenovo, CAVA'yı tanıttı.
Lenovo Tech World etkinliği kapsamında tanıtılan CAVA, diğer sanal asistanlardan pek de farklı değil. Takvim etkinliklerinizi takip edip düzenleyebilen, size çeşitli önerilerde bulunan CAVA, AI (yapay zeka) öğrenme algoritmasına sahip. Böylece bir nevi sizi her gün daha iyi tanıyan bir sanal asistan olması amaçlanıyor. Ayrıca yüz tanıma sistemi ve dil algılama teknolojisine de sahip olan CAVA, bakalım Lenovo kullanıcıları tarafından ne kadar benimsenecek.
Lenovo, aynı etkinlik kapsamında farklı bir tanıtımda daha bulundu. Yeni giyilebilir seti daystAR'ı tanıtan Lenovo, bu cihazla birlikte AR / VR alanına girdiğini de açıklamış oldu. daystAR'ın çalışma prensibi, arttırılmış gerçeklik teknolojisi sunan HoloLens'e çok benzese de, şirket şimdilik daha fazla ayrıntıya girmedi. Lenovo ayrıca, geliştiricilere sunacağı bir dizi geliştirme aracını Lenovo AR Platform olarak adlandırdığını da duyurdu.
Ek olarak şunu da söylemek gerek: Şimdi gözler, Motorola'nın sahibi Lenovo'nun 25 Temmuz'da gerçekleştireceği #hellomotoworld etkinliğinde. Z2 Force ailesinin bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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