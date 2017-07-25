Siri'ye Bir Rakip Daha Geldi: Karşınızda CAVA

Apple'ın Siri'si, Microsoft'un Cortana'sı, Google'ın Assistant'ı derken, sürpriz bir devden, sürpriz bir sanal asistan daha geldi: Karşınızda CAVA...

Siri'ye Bir Rakip Daha Geldi: Karşınızda CAVA

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy Note 8'den Bir İlk Geliyor!
iPhone'da Hala Olmayan 5 Android İşlevi
Çalışanlar Siber Güvenlik Kazalarını Gizliyor
Bunlar, Windows 10 Fall Creators Update'te Yok
Apple Bir Kez Daha Listenin Tepesinde!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir