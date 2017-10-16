Sistem bakımı Glary Utilities'ten sorulur!

Sisteminizi temizlemenize, onu hızlandırmanıza yardımcı olacak komple bir araç mı arıyorsunuz?

Sisteminizin bakımını yapmak bu aracın işi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

yahu bu program iyi güzel de haftada en az 2- 3 kere update alıyor sürekli de uyarı veriyor... bu da bi saatten sonra çok can sıkıcı oluyor...

Bu konuda Auslogics BoostSpeed'i tavsiye ederim...kullanım çok kolay ve etkili bir çok fonksiyonu var

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