Sıtmayı durduracak sivrisinek üretiyorlar!
Gates Foundation desteği ile sıtmayı azaltacak sivrisinekler geliştiriliyor!
Sıtmayı durdurmak için sivrisinekleri kullanmanın, var olan ilginç fikirler arasında yer aldığı söylenebilir.
Biyoteknoloji firması Oxitec'in Salı günü yaptığı açıklamaya göre firma, Bill and Melinda Gates Foundation ile bir ortaklık kurarak sıtma ile mücadele edecek, genetik mühendislik ürünü sivrisinekler oluşturacak. Gates Foundation bu ortaklık kapsamında Intrexon'un alt firması olan ve Oxford Üniversitesi tarafından kurulan Oxitec'e 4 milyon dolar verecek ve bu para "Dostane Sivrisinekler"in oluşturulması için kullanılacak. Yapılan gen değişimi, sineklerin insanları ısıramadan önce ölmelerine sebep olan bir gen mutasyonunu ve aktarımını taşıyor.
Bill and Melinda Gates Foundation sıtma programı yöneticisi Philip Wlkhoff, yapılan açıklamada yaptığı konuşmada geçtiğimiz 15 yıl içerisinde sıtma ölümlerinin azalmasında vektör kontrolünün önemli bir rol oynadığını söylüyor. Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin diğer vektör-kaynaklı hastalıkları kontrol etmek için de umut verici gözüktüğünü belirten yönetici, bu özelliği gelişen sıtma tedavisi yöntemleri ile beraber kullanarak çok daha fazla ilerleme katetmeyi ümit ettiklerini belirtiyor.
Business Insider'ın belirttiğine göre Gates Foundation, geçtiğimiz 20 yıl içerisinde sıtma ile mücadele için 2 milyar dolar değerinde destekte bulundu. Sıtma, hastalıklı sivrisineklerin ısırdığı insanlara geçen parazitler ile ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kaynaklarına göre 2015 yılında, 212 milyon kişi bu hastalığa yakalanırken, yaklaşık olarak 429000'i hayatını kaybetmişti.
Oxitec'in yöntemi, genetiği değiştirilmiş erken sivrisineklerin serbest bırakılarak sıtma taşıyıcısı olabilen vahşi dişi sivrisinekler ile çiftleşmesini taban alıyor. Böylelikle doğan yeni sinekler sınırlayıcı geni taşıyacaklar ve dişi sivrisinekler – sadece dişi sivrisinekler ısırıyor – insanları ısırabilecek duruma gelmeden önce ölecekler. Bu durumun da sıtmanın insanlara geçmesini azaltması bekleniyor. Değiştirilmiş gen 10 nesil boyunca aktarılabiliyor. Ayrıca firmanın belirttiği üzere bu yöntem ile beraber, sıtmanın yanı sıra Zika virüsünün miktarı da azalabilir.
Levent Öztürk
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