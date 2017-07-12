Sızan Google Pixel 2 Kılıflarından İlginç İpuçları!
Google'ın bir sonraki amiral gemilerinin sunacakları, internete sızan kılıflar sayesinde ortaya çıkıyor!
Google Pixel 2'den henüz sızan bir görüntü olmasa da, yeni sızan kılıflar bir fikir edinmemizi sağlayabilir. Slashleaks'in paylaştığı "Google Pixel 2 koruyucu kılıfları" başlıklı görüntülerdeki kılıf, garip şekilli bir kamera yuvasına sahip.
Kameranın neden böyle sıra dışı bir şekle sahip olduğunu bilmesek de, Google Pixel'deki 12,3MP'lik kameradan daha iyi olacağını duymuştuk. Görüntülerden 3,5mm'lik kulaklık girişinin de yerinde durduğunu görebiliyoruz. Kulaklık girişinin kaldırılacağına dair dedikoduların gerçeğe dönüşmediğini görmek güzel.
Arka tarafta parmak izi tarayıcısı için açılan yuvayı görüyoruz.
Slashleaks'in eline geçen Pixel 2XL kılıfına ait görüntüler ise ilginç biçimde farklı. Burada kamera için açılan yuvanın şekli, daha normal görünüyor. Dolayısıyla Google, iki telefonda farklı kameralara yer veriyor olabilir. Bu farkın ne olduğu ise belirsiz. Kim bilir, belki de telefonlardan bir tanesi çift kamerayla gelecek.
Cihaza önden bakıldığında ise neredeyse çerçevesiz bir tasarım görüyoruz ancak bu görüntü aldatıcı da olabilir. İki Pixel 2 modelinin birbirinden çok farklı görünmesi kulağa pek ikna edici gelmiyor.
Tüm bu sızıntıların ne kadar isabetli olduğunu yakında sızacak yeni görüntülerle ve muhtemelen Ekim'de yapılacak tanıtımda doğrulama şansımız olacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın