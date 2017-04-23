Sızan Rapor Apple VR Gözlüklerine Mi İşaret Ediyor?
Apple'ın iş kazası raporları arasında, bir de sürpriz cihaz hakkında ipucu bulunuyor olabilir!
Şimdi okuyacağınız habere biraz şüpheyle yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz: Görünüşe bakılırsa yeni sızan iş kazası raporu Apple'ın arttırılmış gerçeklik (virtual reality, VR) gözlükleri için bir ipucu içeriyor.
14 Nisan'da Apple adına Çevre Sağlığı ve Güvenliği çalışanı tarafından yayınlanan rapor, yanlışlıkla bir kaç yüz çalışana gönderildi ve bu esnada rapor Gizmodo'nun eline geçti.
Rapor kabaca da olsa Apple çalışanlarının yaşadığı 70 iş kazasını anlatıyor. Bu kazaların içinde bir çalışanın kapıya çarpması, birinin elini fırına sokarak yanması (büyük ihtimalle kafede yaşanan bir kaza), bir kadının baygınlık geçirmesi ve çalışanların zararlı maddelerle karşılaşması bulunuyor.
Son derece sıradan görünen raporun içinde ayrıca beklenmedik iki olay bulunuyor: İki çalışan bir "prototipi" test ederken göz yaralanmasına maruz kalmışlar. Bu da akıllara hemen Apple VR/AR gözlüklerin mi test aşamasında olduğu sorusunu getirdi.
Raporda olay şu şekilde açıklanmış: "Çalışanlardan biri, 'prototip cihazı' kullandıktan sonra ilk yardımın yeterli olmayacağı bir göz rahatsızlığı geçirdi."
Diğer kaza raporu ise "prototiple çalıştıktan sonra göz ağrısı yaşayan" bir çalışandan bahsediyor.
Gizmodo, Apple'da çalışan bir kaynak ile bağlantıya geçti ve bu cihazın ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Çalışan ise aleti "gözlüğe benzeyen ve ekranı olan bir cihaz" olarak açıkladı. Yani bahsi geçen cihaz Google Glass tarzı bir arttırılmış gerçeklik (augmented reality, AR) gözlüğü de olabilir.
Ancak tüm bunlar sadece spekülasyondan ibaret. Bazı söylentilere göre iPhone 8'in AR ve VR özellikleri olacak, yani bahsi geçen cihaz yeni bir amiral gemisi telefon da olabilir. Şirketin CEO'su Tim Cook daha önce bir çok kez AR'ı VR'a tercih ettiğini açıklamıştı.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, Apple büyük ihtimalle bir VR projesi üzerinde çalışıyor, ancak bu bir gözlük de olabilir, iPhone 8 de.
Ali Ruhi Öztürk
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