Sızan Realme GT2 Pro Görüntüleri, Pixel 6'ya Şaşırtıcı Derecede Benziyor!

Sızan görüntülere göre Realme GT2 Pro, garip bir şekilde Google Pixel 6'ya benziyor!

  • Ercan Uğurlu
Realme GT2 Pro, Google Pixel 6'ya "Benziyor"

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