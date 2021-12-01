Sızan Realme GT2 Pro Görüntüleri, Pixel 6'ya Şaşırtıcı Derecede Benziyor!

Şu sıralar realme, yeni amiral gemisi Realme GT2 Pro modelini tanıtmak üzere hazırlanıyor. Telefonla ilgili teknik yönde sızıntılar gelirken, yeni gelen haberler ise telefonun tasarımına ilişkin. Ve fakat telefonun tasarımının fena halde Google'ın Pixel 6 modeline benzemesi, kimileri tarafından oldukça "ilginç" bir rastlantı olarak yorumlanıyor.
Google, birkaç ay önce Pixel 6 serisini tanıtmıştı. Telefonun arkasında yatay bir kamera kurulumuna sahip olan ve bu bölümü ayrılmış bir alanla tasarımsal yönde kuvvetlendirilen Pixel 6, Realme GT2 Pro'ya da ilham kaynağı olmuş olabilir. Realme GT2 Pro'nun sızan görüntülerine göre, telefonda Google'ın yaptığına benzer bir tasarım hamlesinde bulunulmuş. Ancak realme bunu biraz daha farklı bir şekilde ele almış gibi.
Realme GT2 Pro'nun sızan görüntülerinde, yatay düzlemde ayrılmış bir kamera bloğu yer alırken bu alanın Google Pixel 6'dan farkı, fark edilecek şekilde bir çıkıntıya sahip olması. Buna rastlantı denilebilir ya da ilham olarak yorumlanabilir; takdir sizlerin. Ancak telefonun bu tasarım şekliyle oldukça ilgi çekici göründüğü açık.
Öte yandan özellikleri de artık oldukça beliren Realme GT2 Pro; 6.8 inç büyüklüğünde bir ekrana 50 MP ultra geniş açılış ana kameraya, 12 GB RAM'e ve Snapdragon işlemciye sahip olacak. Fiyatı ise şimdilik 799 Dolar olarak tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın