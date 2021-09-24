"Sızıntı Yapanlar Bizden Değildir" Diyen Apple Belgeleri de Sızdırıldı!

Apple yöneticisi Tim Cook'un, "sızıntı yapanlar bizden değildir" diyerek sızıntı yapanları hedef aldığı şirket içi belgesi de internete sızdı!

  • Levent Öztürk
"Sızıntı Yapanlar Bizden Değildir" Belgesi Sızdı!

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