"Sızıntı Yapanlar Bizden Değildir" Diyen Apple Belgeleri de Sızdırıldı!

Microsoft, Google, Amazon ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerine ait şirket içi yazışmalar sürekli olarak internete sızdırılıyor. Geçtiğimiz ay, Apple'ın Yazılım Başkan Yardımcısı Sebastien Marineau-Mes'in çocuk cinsel istismarı materyali (CSAM) için iCloud fotoğraf taraması yapan çalışanları tebrik eden bir notu çevrimiçi olarak sızdırılmıştı. Kısa bir süre sonra çok fazla tepki geldi ve şirket sonunda girişimi tamamen erteledi.
Şimdi, parlak bir ironi örneği olarak, CEO Tim Cook'un sızıntı yapanları hedef aldığı bir notu da internete sızdırıldı ve bu not içerisinde yöneticinin, "not sızdıran çalışanların şirkete ait olmadığı" sözleri dikkat çekiyor. The Verge tarafından elde edilen söz konusu belge şu şekilde:
"Sevgili ekip,
Cuma günü gerçekleşen küresel çalışan toplantısında sizinle bağlantı kurmak harikaydı. Olağanüstü yeni ürün yelpazemizden iklim değişikliği, ırk eşitliği ve mahremiyet etrafında değer odaklı çalışmalarımıza kadar kutlanacak çok şey vardı. Birçok başarımız üzerinde düşünmek ve aklınızdan geçenler hakkında bir tartışma yapmak için iyi bir fırsattı.
Bugün (sizlere) yazıyorum çünkü birçoğunuzun toplantı içeriğinin gazetecilere sızdığını görünce inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradığını duydum. Bu, duyurularımızın ayrıntılarının çoğunun basına da sızdırıldığı bir ürün lansmanından sonra yaşandı.
Üzüntünüzü paylaştığımı bilmenizi isterim. Bir ekip olarak bağlantı kurmak için bu fırsatlar gerçekten önemlidir. Ancak yalnızca içeriğin Apple'da kalacağına güvenebilirsek çalışırlar. Sızdıranları tespit etmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza dair sizi temin etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, ister ürün IP'si isterse gizli bir toplantının ayrıntıları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermeyiz. Sızıntı yapanların az sayıda insan oluşturduğunu biliyoruz. Gizli bilgileri sızdıran kişilerin bizim aramızda yeri yok.
İleriye dönük olarak, ürünlerimizi gerçeğe dönüştürmek için yaptığınız her şey ve onları müşterilerimizin ellerine ulaştırmak için yapacağınız her şey için teşekkür etmek istiyorum. iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8'i yayımladık ve Cuma günü, inanılmaz yeni ürünlerimizden bazılarını dünyayla paylaştığımız an oluyor. Bundan daha iyi bir şey yok. Değiştirdiğimiz hayatlara, büyüttüğümüz bağlantılara ve dünyayı daha iyi bir yer olarak bırakmak için yaptığımız çalışmalara katkılarımızı ölçmeye devam edeceğiz.
Teşekkürler,
Tim"
İlginç bir şekilde, en son sızdırılan not, genel şirket meseleleriyle ilgili notlardan ziyade, gizli ürün bilgilerinin sızdırılmasıyla daha fazla ilgileniyor gibi görünüyor. Dahili belgeleri sızdıran çalışanların kimliklerini bulmak için hangi soruşturma yöntemlerinin kullanılacağı belli değil, ancak Cook'un güçlü ifadeleri göz önüne alındığında, Cupertinolu teknoloji devinin bu konuda kararlı bir duruş sergilediği açık. Yine de, sızıntı yapanları hedef alan bir yazışmanın internete sızmış olmasına tebessüm etmemek pek mümkün değil.
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