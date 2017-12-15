SketchUp ile 3 boyutlu çizimler oluşturun!
Kendi 3 boyutlu modellerinizi oluşturmak istiyorsanız, işte aradığınız program: SketchUp
Üç boyutlu çizimler oluşturmak istiyorsanız, işe SketchUp ile başlayabilirsiniz.
Kullanımı karmaşık CAD programlarına kıyasla oldukça basit olan SketchUp, yeni başlayanlar için ideal. Programı kullanarak hayalinizdeki evi, arabayı, gemiyi veya herhangi bir nesneyi üç boyutlu olarak çizebilir ve saklayabilirsiniz. Dilerseniz modelinizi bir üç boyutlu yazıcıdan çıkarabilir veya arkadaşlarınıza eposta olarak gönderebilirsiniz.
Işık yönü, gücü gibi birçok parametreyi kendiniz ayarlayabilir, nesnenizin nasıl görüneceğini kendiniz belirleyebilirsiniz. SketchUp ile oluşturacağınız çizimler sadece hayal gücünüzle sınırlı!
İndirin: SketchUp
Zeynel A. Öztürk
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