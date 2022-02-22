ŠKODA Geri Dönüştürülmüş PET'lerle Çevreci Üretim Yapıyor

ŠKODA tüm süreçlerinde sürdürülebilirliğe odaklanmaya devam ediyor. Tedarikçiler ve bilim dünyası ile iş birliği içinde olan şirket, seri üretimde kullanılmak üzere sürdürülebilir şekilde üretilmiş, geri dönüştürülebilir ve dayanıklı malzemeler üzerinde çalışıyor.
Gerçekleştirilen son geliştirmelerle birlikte ŠKODA, elektrikli ENYAQ iV için donanım listesine Design Selections seçeneğini ekledi. Bu kapsamda koltuk kılıfları için yün, tek kullanımlık PET şişelerden geri dönüştürülmüş polyesterle birleştiriliyor.
ŠKODA markası her geçen gün daha fazla sürdürülebilir materyali araçlarında kullanarak yenilikçi yaklaşımlar sergiliyor. Bunu yaparken de çekici tasarımlarla öne çıkmayı başarıyor. Tedarikçilerle ve üniversitelerle yakın çalışan ŠKODA, aynı zamanda koltuk ısıtıcısı görevi gören ve konforu artıran özel elyaflı kumaşlar da geliştiriyor.
ŠKODA ENYAQ iV'de kullanılan geri dönüştürülmüş tek kullanımlık PET şişelerin değerlendirildiği koltuk için şişeler eziliyor, eritiliyor ve granül haline getiriliyor. Bu sayede dayanıklı iplik elde ediliyor. Dokumada ise bu iplik, ŠKODA'nın iç tasarımcılarının özelliklerine göre dayanıklı bir kumaşa dönüştürülüyor.
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