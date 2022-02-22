ŠKODA Geri Dönüştürülmüş PET'lerle Çevreci Üretim Yapıyor

ŠKODA tüm süreçlerinde sürdürülebilirliğe odaklanmaya devam ediyor. Tedarikçiler ve bilim dünyası ile iş birliği içinde olan şirket, seri üretimde kullanılmak üzere sürdürülebilir şekilde üretilmiş, geri dönüştürülebilir ve dayanıklı malzemeler üzerinde çalışıyor.