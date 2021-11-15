ŠKODA Yeni KAROQ'u 30 Kasım'da Tanıtacak

ŠKODA'nın 2017 yılında tanıttığı KAROQ modeli ilk günden bu yana markanın istikrarlı bir şekilde büyümesine katkı sağladı. 'Büyük kardeşi' KODIAQ ile birlikte sayısız ödül alan KAROQ modeli, ŠKODA'nın son yıllardaki başarısında da kilit rol oynadı.
ŠKODA, büyük başarıya imza atan ve iddiasını daha da artıracak yenilenen KAROQ modelini, dijital bir medya sunumuyla 30 Kasım tarihinde ilk kez sahneye çıkaracak.
2017'den bu yana 500 binin üzerinden satış rakamı elde eden KAROQ, 2020'de yılında markanın en çok satan SUV modeli oldu. Aynı zamanda OCTAVIA'nın ardından markanın en popüler üçüncü modeli olarak yoluna devam ediyor.
Markanın bilindik fonksiyonelliğini ve geniş iç hacmini SUV karoserde sunan KAROQ, aynı zamanda yeni müşterilerin de markaya ilgi göstermesini sağladı. Markanın KODIAQ'tan sonra ikinci SUV atağı olan KAROQ kısa zamanda markanın ana modellerinden biri haline geldi ve böylece ŠKODA'nın global SUV satışları tüm ürün gamında yüzde 44'e çıktı. Şu anda dünya çapında 60 civarında ülkede satılan KAROQ, Çekya, Slovakya, Rusya ve Çin'de üretiliyor.
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