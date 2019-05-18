Skull and Bones'a Bir Erteleme Daha!
İlk olarak 2017'de duyurulmasına rağmen bir türlü ortaya çıkmayan oyun, uzunca bir süre daha ertelendi!
- Levent Öztürk
Umarızı, online korsan oyunu "Skull and Bones"u bir an önce oynamak isteyenlerden biri değilsinizdir. Ubisoft, oyunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı ve bu sefer oyun, firmanın finansal 2019 - 2020 yılının ardına (yani Mart 2020 sonrasına) ertelendi. Ayrıca oyun E3 2019'da da gösterilmeyecek. Firma bu kararı detaylı bir şekilde açıklamasa da, yapımcı Karl Luhe, yayınlanan açıklama videosunda ekibin "öncelikle kaliteye" odaklandığını belirtiyor.
Bu bekleme süresinin, ilk olarak 2017'de gösterilen bir oyun için oldukça uzun olduğu söylenebilir. Ancak bu son erteleme, bir öncekine göre daha kolay anlaşılabilir. Oyunun bir numaralı rakibi Sea of Thieves, en başta yapılacak çok fazla şey olmaması yüzünden pek çok oyuncu kaybetmişti ve oyunun farklı seçeneklere sahip olması için aylarca güncelleme yapılması gerekmişti. Bu ek süre de, Skull and Bones'un çok daha düzgün bir başlangıca sahip olmasına ve potansiyeline daha çabuk ulaşmasına yardımcı olacaktır...
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