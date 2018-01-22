'Skygofree' Casus Virüsü Android'i Sarstı
Yeni keşfedilen 'Skygofree' adlı zararlı, Android kullanıcılarını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olmaya aday!
Şimdiye dek eşi benzeri görüşmemiş yeni casus yazılımı Skygofree, konuma dayalı ses kayıtları almak gibi özelliklere sahip. Kaspersky Lab'a göre bu virüs şu an Android platformunu tehdit eden en tehlikeli spyware'lerden biri.
Kullanıcıların verilerini gizlice topalyan İtalya ana vatanlı bu spyware, Kaspersky Lab tarafından 'Skygofree' adı ile hitap ediliyor. Güvenlik şirketine göre bu virüs GPS konumuna göre bulaştığı cihazın çevresini dinleyebiliyor, açıkları bulunan Wi-Fi ağlara bulaşıyor ve Android Accessibility Service'i kötüye kullanarak WhatsApp'tan veri çalabiliyor.
Sadece bununla kalmayan virüs, fotoğraf ve video çekebiliyor, konum bilgilerini çalabiliyor, kayıtlı sesler ile arama yapabiliyor, SMS yollayabiliyor ve hatta depolanmış veri hırsızlığı bile yapabiliyor.
Kaspersky Lab, bu tip bir tehlikeye bulaşmamak için Play Store dışında hiç bir yerden uygulama yüklenmemesi gerektiğini, web sitelerinin ve sayfaların URL'lerinin doğru olmasına dikkat edilmesinin faydalı olacağını bir kez daha hatırlatıyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
kesin Apple işin başında... virüs dedin mi Apple...