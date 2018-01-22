'Skygofree' Casus Virüsü Android'i Sarstı

Yeni keşfedilen 'Skygofree' adlı zararlı, Android kullanıcılarını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olmaya aday!

'Skygofree' Casus Virüsü Android'i Sarstı

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

kesin Apple işin başında... virüs dedin mi Apple...

Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Bitcoin'in Tutarsızlığı Hacker'lara Sorun Oldu!
Beş Kameralı Nokia Geliyor
LG, Katlanabilir Telefon Patenti Aldı
Razer Phone 2 Tahminlerden Erken Gelebilir
Bilgi Güvenliğini Geliştirmenin Püf Noktaları

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir