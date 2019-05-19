Smart Final Collector's Edition Tanıtıldı
Smart, tamamen elektrikli araçlara geçmeden önce üreteceği sınırlı sayıdaki özel modeliyle koleksiyoncuların iştahını kabarttı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Otomobil firması Smart, pratikte ABD'de ölmüş olabilir ancak bu firmanın faaliyetlerini başka bölgelerde de sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Salı günü yayınlanan bir basın açıklamasına göre Smart, bir marka olarak geride bıraktığı 21 yılını, tamamen elektrikli motorlara geçmeden önce 21 adet içten yanmalı motorlu otomobil üreterek kutlayacak.
Bu sınırlı sayıda Smart, Konstantin Grcic'in Final Koleksiyoncu Sürümü (Final Collector's Edition) olarak adlandırılıyor ve Daimler'in basın bülteninde yaptığı açıklama, modelin "yalnızca en ateşli koleksiyoncular" için olduğunun altını çiziyor. Açıkçası biz ateşli bir Smart araba koleksiyoncusu ile hiç tanışmadık, fakat bir yerlerde böyle insanların olduğundan eminiz.
Final Collector's Edition arabaları Brabus ile işbirliği içinde imal ediliyor ve modelin bu yılın Ağustos ayında üretime girmesi bekleniyor. Daimler, duyurusunda çok fazla ayrıntı vermiyor. Ancak Brabus'un katılımının, bu arabanın Smart ForTwo'nun Ultimate 125 sürümüne benzer özellikleri paylaşacağı anlamına geldiğini varsaymak mümkün.
Bu varsayım, Smart'ın üç silindirli turboşarjlı motoru ile yaklaşık 174 pound feet torkile 123 beygir gücü üreteceği anlamına geliyor. Sunulan tek şanzıman, otomatik bir ünite. Daimler herhangi bir fiyatlandırmadan bahsetmedi ancak potansiyel alıcılar hakkında konuşurken "ateşli" ve "koleksiyoncular" kelimelerini kullandığından aracın koleksiyoncuların alışık olduğu üzere yüksek bir fiyattan satılacağını düşünüyoruz, zira Grcic'in tasarım sürecine olan katkısının firma için ucuza gelmediği de bariz.
Konstantin Grcic adı size aşina gelmiyorsa, kendisinin mobilya tasarımıyla tanınan bir Alman endüstri tasarımcısı olduğunu belirtelim. Grcic'in Smart FCE'ye katkısı, aracın dış kısmında sarıdan siyaha pürüzlü renk geçişinde ve iç kısımdaki bazı ince vurgularda görülüyor.
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