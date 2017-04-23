SmartChef: Artık Mangalın da Akıllısı Var!

Hayatımızdaki hemen her cihazı akıllandığı günümüzde, mangal ve ızgaraların da akıllanmaması herhalde beklenemezdi...

SmartChef: Artık Mangalın da Akıllısı Var!

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Gayet güzel ama birkaç eksiği var: Otomatik pişirme. Etleri çevirmesi, piştikten sonra da sıcak tutma durumuna geçmesi ve aşçıyı uyarması gerekir. Custom programların da olması süper olur tabii ki. Bir de ocağın sensörlerinin olması, zararlı madde ölçümlemesi yapması ve eskiyen parça varsa, değişmesi konusunda aşçıyı uyarması gerekir. Gaz basıncının ne durumda olduğunu da ölçüp tüpün bitmekte olduğunu da haber verebilir. Ayrıca gördüğüm kadarıyla çok iyi bir üst aydınlatmaya ihtiyaç var...

@cleverman Bu mangala iki özellik daha kazandırılabilir: 1) Telefon tutacağı 2) 3.5mm jack ile smartphone'lara bağlanacak, mangala monte edilmiş, iki küçük hoparlör. Ailemizle mangal keyfi yaparken mangalın müzik yayını da yapması harika olurdu...

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