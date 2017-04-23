SmartChef: Artık Mangalın da Akıllısı Var!
Hayatımızdaki hemen her cihazı akıllandığı günümüzde, mangal ve ızgaraların da akıllanmaması herhalde beklenemezdi...
Bazılarımız kendimizi "mangal uzmanı" olarak görebilir; etleri pişirmek için saatler harcamakla mutlu olabiliriz. Ancak eğer mangalı/barbeküyü seviyor ama bütün gününüzü başında harcama fikri size göre değilse, Char-Broil'in yeni SmartChef gaz ızgarası aradığınız ürün olabilir. SmartChef ızgara, bağlantılı akıllı telefon uygulaması sayesinde yemeğinizi takip etmenize imkan tanıyor.
Barbeküler söz konusu olduğunda SmartChef TRU-Infrared Gas Grill, deneyimli ızgara-ustalarının bile ihtiyaç duyabileceği pek çok özelliğe sahip. Bu özelliklerin arasında paslanmaz çelik ısıtıcılar, demlik ve tavalar için bir yan ocak, kolay temizlenmeleri için porselen kaplı ızgaralar ve hatta gece vakti ızgaralarınızı kolaylaştırmak için parlayan LED düğmeler bulunuyor.
Izgarada bulunan algılayıcılar ve yiyeceklere saplanabilen ısı ölçerler aracılığı ile SmartChef, ev Wi-Fi ağınıza bağlanarak ve yardımcı uygulaması sayesinde kullanıcılarına yemeğin ne durumda olduğu konusunda sürekli bilgi veriyor.
SmartChef, ızgara sıcaklığı, etin ne zaman çevrilmesi veya ızgaradan kaldırılması gerektiği, tahmini ne kadar zaman kaldığı ve daha pek çok uyarı ve bilgilendirme bildirimi ile ızgara-severleri sürekli olarak durum hakkında güncel tutuyor. Ayrıca bağlantılı uygulamanın kullanımı ile pişirme sıcaklığı da uzaktan kontrol edilip ayarlanabiliyor.
Izgara konusunda uzmanlaşıldıkça da SmartChef TRU-Infrared Gas Grill'in diğer özelliklerini daha etkili bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Yeni başlayan biri için ızgara bütün pişirme süreci boyunca yardımcı olurken, ustalar için sadece bilgilendirme detaylarını göndererek, sürekli olarak ızgara başında durmak yerine misafirleriniz ile ilgilenmenize imkan tanıyabiliyor.
Tabii ki çoğu kullanıcı için bu cihaza sırf "bağlantılı" olması sebebiyle 800 dolar vermek pek mantıklı olmayacaktır. Ayrıca ızgaranın wi-fi donanımının gaz ile çalışmaması sebebiyle de dışarıda bir prize ihtiyacı var. Ancak, eğer özellikle uzun süreli ızgaralar ile vaktinizi harcıyorsanız, bu cihaz sayesinde zamanınızı geri kazanmanız mümkün olabilir...
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
Gayet güzel ama birkaç eksiği var: Otomatik pişirme. Etleri çevirmesi, piştikten sonra da sıcak tutma durumuna geçmesi ve aşçıyı uyarması gerekir. Custom programların da olması süper olur tabii ki. Bir de ocağın sensörlerinin olması, zararlı madde ölçümlemesi yapması ve eskiyen parça varsa, değişmesi konusunda aşçıyı uyarması gerekir. Gaz basıncının ne durumda olduğunu da ölçüp tüpün bitmekte olduğunu da haber verebilir. Ayrıca gördüğüm kadarıyla çok iyi bir üst aydınlatmaya ihtiyaç var...
@cleverman Bu mangala iki özellik daha kazandırılabilir: 1) Telefon tutacağı 2) 3.5mm jack ile smartphone'lara bağlanacak, mangala monte edilmiş, iki küçük hoparlör. Ailemizle mangal keyfi yaparken mangalın müzik yayını da yapması harika olurdu...