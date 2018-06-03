Smash: Farklı Bir Dosya Paylaşım Sitesi
Dosya paylaşırken reklamlarla boğuşmak size göre değil mi? O halde yeni ortaya çıkan Smash'ı mutlaka deneyin!
Dosya paylaşmak, özellikle ücretsiz, reklamla dolup taşan hizmetleri kullanıyorsanız can sıkıcı olabiliyor. Smash, sanatçılar ve teknoloji tutkunları tarafından tasarlanan yeni bir dosya aktarım hizmeti ve farklı bir yaklaşıma sahip.
Dosya boyutuna kısıtlama getirmeyen Smash, reklamların yerine eğlenceli projeleri yerleştiriyor. Dosya göndermek için kaydolmaya gerek yok, dosyayı sürükleyip bırakmanız yeterli oluyor. Bunun ardından özel bir arka plandan oluşan eşsiz bir indirme sayfası oluşturuluyor. Bu indirme sayfası için bir "yaratıcı proje" seçebiliyorsunuz. Ücretsiz kullanıcılar, Smash'ın seçtiği projelerden birini tercih edebiliyorlar. Premium hesabı olanlar ise YouTube veya Vimeo üzerinden kendi videolarını ekleyip, kendi logolarını kullanabiliyorlar.
Dosyaları bir web bağlantısı yoluyla (fromsmash.com/başlığınız şeklinde), epostayla veya Slack üzerinden gönderebiliyorsunuz. Slash, güvenli depolama için Amazon Web Services'ı kullanıyor. Bağlantıların süresi belirli bir süre sonra doluyor (ücretsiz planda yedi gün). Özel bir dosya gönderiyorsanız, ön izlemeyi kaldırabiliyor, dosyaları parola ile koruyabiliyorsunuz.
Gizlilik ilkelerine buradan ulaşabileceğiniz Smash'ın premium üyeliği, ayda 5 dolardan başlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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