SMS'le 'Aşı sıranız geldi' mesajı gelirse dikkat! Sakın linke tıklamayın

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'aşı sıranız geldi' içerikli dolandırıcılık amaçlı SMS'lere karşı uyarı yapıldı. Linke tıklanırsa kişisel bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor:

SMS'le 'Aşı sıranız geldi' mesajı gelirse dikkat!

Sağlık Bakanlığı, bakanlık  tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu; SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulundu

Açıklamada, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

AŞI GRUBUNDA OLUNUP OLUNMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Açıklamada, "Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek:AŞI 12345678910 1234)" denildi.

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