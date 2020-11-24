Snapchat'ten 1 milyon dolarlık ödül! En çok izlenen kazanmaya aday olacak

Fotoğraflarla mesajlaşma imkanı sunan Snapchat, son dönemlerde diğer sosyal medya platformlarından biraz geride kaldı. TikTok ve Instagram gibi platformlar Snapchat'ten çok daha fazla kullanılmaya başladı. Bu nedenle Snapcht'ten TikTok'a rakip olacak yeni atak geldi.
SNAPCHAT'E SPOTLİGHT ÖZELLİĞİ GELİYOR
Snapchat, TikTok benzeri kısa videolar özelliği Spotlight'ı duyurdu. Spotlight ile platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek. Platforma değer kazandırabilecek olan Spotlight isimli bu özellik, müthiş bir ödül havuzuyla birlikte açıklandı.
Şuanda ABD başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan bu özellik, çok yakın bir zamanda Türkiye için de yayınlanacak.
HER GÜN 1 MİLYON DOLAR DAĞITACAK
Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.
Günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videon ödülden pay alabilecek.Bu uygulamaya dahil olmak isteyen ve 16 yaşından büyük tüm kullanıcıları kapsayacak ödül programı şimdilik yıl sonuna kadar devam edecek. Başarılı olması durumunda 2021'de de uygulanacak.
SİYASİ İÇERİKLERE İZİN YOK
Spotlight'ın diğer platformlardan farkı ise kullanıcıların içeriklerinin Spotlight'ta yayımlanmayı özellikle seçmesi gerekecek; aynı zamanda Spotlight'ta içeriği paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak. Siyasi içeriklere izin verilmeyecek.
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