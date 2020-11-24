Snapchat'ten 1 milyon dolarlık ödül! En çok izlenen kazanmaya aday olacak

Sosyal medya devleri arasında yer alan Snapchat, TikTok'a rakip olan özelliği ile geliyor. Yeni özellik Spotlight ile içerik üreticilerine yıl sonuna kadar her gün 1 milyon dolar dağıtılacak. Toplamda 38 milyon dolarlık ödül dağıtılması planlanıyor...

Snapchat'ten 1 milyon dolarlık ödül! En çok izlenen kazanmaya aday olacak

Fotoğraflarla mesajlaşma imkanı sunan Snapchat, son dönemlerde diğer sosyal medya platformlarından biraz geride kaldı. TikTok ve Instagram gibi platformlar Snapchat'ten çok daha fazla kullanılmaya başladı. Bu nedenle Snapcht'ten TikTok'a rakip olacak yeni atak geldi.

SNAPCHAT'E SPOTLİGHT ÖZELLİĞİ GELİYOR

Snapchat, TikTok benzeri kısa videolar özelliği Spotlight'ı duyurdu. Spotlight ile platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek. Platforma değer kazandırabilecek olan Spotlight isimli bu özellik, müthiş bir ödül havuzuyla birlikte açıklandı.

Introducing Spotlight on Snapchat ??Introducing Spotlight on Snapchat ??
This is Spotlight, featuring the very best of Snapchat. Submit your best video Snaps to Spotlight, and you could earn a share of the $$$. Or sit back, take it all in and share with friends. Happy Snapping! In order to earn $$, Snapchatters must be 16 or older, and where applicable, obtain parental consent to earn. Check out the details in our Terms and Conditions:

Şuanda ABD başta olmak üzere birçok ülkede yayınlanan bu özellik, çok yakın bir zamanda Türkiye için de yayınlanacak.

HER GÜN 1 MİLYON DOLAR DAĞITACAK

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.

Günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videon ödülden pay alabilecek.Bu uygulamaya dahil olmak isteyen ve 16 yaşından büyük tüm kullanıcıları kapsayacak ödül programı şimdilik yıl sonuna kadar devam edecek. Başarılı olması durumunda 2021'de de uygulanacak.

SİYASİ İÇERİKLERE İZİN YOK

Spotlight'ın diğer platformlardan farkı ise kullanıcıların içeriklerinin Spotlight'ta yayımlanmayı özellikle seçmesi gerekecek; aynı zamanda Spotlight'ta içeriği paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak. Siyasi içeriklere izin verilmeyecek.

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