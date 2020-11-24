Snapchat'ten 1 milyon dolarlık ödül! En çok izlenen kazanmaya aday olacak

Sosyal medya devleri arasında yer alan Snapchat, TikTok'a rakip olan özelliği ile geliyor. Yeni özellik Spotlight ile içerik üreticilerine yıl sonuna kadar her gün 1 milyon dolar dağıtılacak. Toplamda 38 milyon dolarlık ödül dağıtılması planlanıyor...