Snapchat ilk defa kullanıcı kaybetti ama...

Popüler sosyal platform Snapchat, tarihinde ilk defa kullanıcı kaybetti ...

Snap kullanıcı kaybetti ama...

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