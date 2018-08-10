Snapchat ilk defa kullanıcı kaybetti ama...
Popüler sosyal platform Snapchat, tarihinde ilk defa kullanıcı kaybetti ...
Snap, grup görüntülü sohbetler ve "Harry Potter" Bitmojiler gibi yeni özellikler ekleyerek yoğun bir şekilde çalışsa da, son zamanlarda firmada durumun iyi olduğunu söylemek pek mümkün değil.
Son çeyrekte kullanıcı artışı yavaşladı, Instagram hedef kitlesini ele geçirmeye devam ediyor ve geçtiğimiz günlerde yeniden yapılanma çabaları nedeniyle Snap's Spectacles bölüm şefi firmadan ayrıldı. Bunun da, özellikle de şirketin yeni, daha küçük Spectacles 2'nin henüz sunulduğu düşünülürse kulağa pek iyi gelmediği söylenebilir. Ve bugün, firmadan daha da kötü haberler geldi. Snap'in ikinci çeyrek kazanç raporuna göre, günlük aktif kullanıcıların sayısı yılın ilk çeyreğinde 191 milyondan 188 milyona düştü. Bu da son çeyrekten bu yana yüzde ikilik veya 3 milyon kullanıcı düşüşü ve şirketin kurumsal tarihinde kullanıcı sayısının ilk kez düşüşünü gösteriyor.
Yine de, durum göründüğü kadar kötü değil. 188 milyon günlük aktif kullanıcı sayısı geçen yıla göre yüzde 8 daha yüksek ve CFO Tim Stone, aylık aktif kullanıcıların şu anda ABD ve Kanada'da 100 milyona ulaştığını söyledi. Ayrıca, genel gelir bu çeyrekte 262 milyon dolara ulaşmış durumda. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 artış anlamına geliyor. Snap hala 353 milyon dolarlık net zararda çalışıyor, ancak geçen seneden bu yana zararı yüzde 20 azalmış durumda. Başka bir deyişle, kullanıcılarını kaybediyor, ancak daha fazla para kazanıyor. Belki de bu durumun Suudi Arabistan'dan Prens Al-Waleed Talal tarafından yapılan 250 milyon dolarlık yeni bir yatırımdan kısmen kaynaklandığı söylenebilir.
Günlük aktif kullanıcılardaki düşüş, geçen yılın sonlarında uygulamanın yeniden tasarlanması ve Android uygulamasıyla ilgili sorunların devam etmesiyle birlikte ılımlı bir tepkiyle karşılaştığından dolayı firma için talihsiz bir durum olarak tanımlanabilir. CEO Evan Spiegel hazırlanmış konuşmasında, düşüşün öncelikle söz konusu yeniden tasarımın yol açtığı aksaklıktan kaynaklandığını söyledi. "Uygulamamızın yeniden tasarlanmasını geniş çapta yaygınlaştırdığımızdan yaklaşık altı ay geçti ve biz de topluluktan gelen geri bildirimlere dayanarak Snapchat'ı yenilemek ve geliştirmek için çok çalışıyoruz" dedi.
Ayrıca, iOS uygulamasından öğrendikleri dersleri bir şekilde Android sürümüne taşımayı umduğunu söyleyerek Android uygulamasıyla devam eden sorunları da ele aldı. Spiegel'in söylediğine göre, yeni Snapchat kullanıcıları öncelikle Android kullanıyor ve Android uygulamasını bir yıldan uzun bir süredir tamamen baştan yazılmaya çalışılıyor. "Mevcut uygulamayı iyileştirme amaçlı yinelenen çabalarımız, 2016'da 4'üncü çeyreğinden bu yana Android'de yeni kullanıcı tutma oranının yaklaşık yüzde 20 oranında artmasına yardımcı olsa da, uygulamanın yeniden yazılmasının en yeni Android özelliklerinden yararlanmak ve uygulamanın, gelecekte yenilik yapmamızı kolaylaştıracak modüler yapıya geçirilmesi için büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz."
Gelir raporunda, en son Spectacles donanımı için herhangi bir satış rakamı bulunmamakla birlikte, reklam dışı gelirlerde 2 milyon doların bulunduğu bir rapor yayınlandı. Spiegel, şirketin hala müşterilerden geribildirim aldığını ve zamanla geliştirmeye devam edeceğini söyledi. "Güçlendirilmiş gerçeklikteki çabalarımızla birleştirildiğinde, Spectacles'ın dünya üzerinde hesaplamaların yapıldığı bir geleceğe doğru ilerlerken, heyecan verici bir fırsat sunduğuna inanıyoruz" dedi...
Levent Öztürk
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