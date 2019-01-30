Snapchat'in Hikayeler'i de kalıcı olabilirler!
Snapchat, Hikayeler özelliğindeki bazı paylaşımların süresini uzatmayı veya kalıcı yapmayı düşünüyor!
- Levent Öztürk
Snapchat'in çekiciliğinin büyük bir kısmı, sahip olduğu içeriklerin kaybolan doğasından kaynaklanıyor ancak gelecekteki içeriklerin bazıları için bu durum söz konusu olmayabilir. Reuters'a ipucu veren bazı isimlerin söylediğine göre Snap, kamuya açık Hikayeler'in daha uzun süre kalmasını ve hatta belki de kalıcı olmasını düşünüyor. Bu içerikleri hâlâ kendiniz silebileceksiniz ancak silme işlemi otomatik olmayacak. Ayrıca firmanın, kamuya açık hikayeler yayınlayan Snapchat kullanıcıların isimlerini göstermeyi de düşündüğü söylenmekte. Özel snap'ler her zamanki gibi uçucu olacaklar ve son dedikodularınızın kalıcı kayıt altında olması konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek.
Karar en azından bir miktar Snapchat'in ortakları tarafından sunulmuş gibi gözüküyor. Her ne kadar Hikayeler'i internet sayfalarında veya benzeri yerlerde paylaşmak mümkün olsa da, 90 gün sonunda kaybolacakları için ortaklar bu sistemi kullanmayı tercih etmiyorlar. Sonuç olarak sadece 90 gün sonra kaybolacaksa büyük bir olayı Snapchat ile yakalamanın pek bir anlamı olmadığı söylenebilir. Bir Reuters kaynağının söylediğine göre Snap, şimdiden Hikayeler'in süresini uzatmak için bir ortak ile görüşüyor ve bazı ünlülerin Hikayeler'ini de kalıcı hale getirebilir.
Snap henüz konu hakkında yorum yapmamış olsa da, bu yolda ilerlemenin pek çok avantajı olduğu söylenebilir. Tahmin edilebileceği gibi para, firmalar için en büyük endişelerden biri oluyor. Hikayeler'in kalıcı olmaları, firmanın reklamlar için daha fazla ücret istemelerini sağlayabilir. Ayrıca bu değişimin, her zaman kalıcı yayınlara sahip olan en büyük rakibi Instagram'a karşı da daha iyi bir mücadele vermesi için imkan yaratacağına kesin gözüyle bakılabilir...
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