Snapchat'in Oyunları Yolda Olabilir
Gençlerin sevdiği sosyal platform Snapchat, para kazanacak yeni bir alan daha bulmuş olabilir!
Kulağa zorlama bir fikir gibi gelse de Snapchat, uygulama içerisine çeşitli oyunlar eklemek için harekete geçti.
Snapchat içerisinden gelen fısıltılara göre firma, bu sene ortaya çıkarmayı planladığı bir oyun platformu geliştiriyor. Kaynaklara göre Snapchat, en az bir büyük oyun yayımcısıyla anlaşmış durumda. Yeni girişim, önceki oyun benzeri işlevlerin aksine, Snapchat üzerinden tam olarak indirilebilen oyunlar olarak karşımıza çıkacak. Bu yeni girişimin geçen ay Snapchat'in satın aldığı PlayCanvas ile ilgili olduğu düşünülüyor.
Snapchat, bu platforma yönelik geliştirici kit'lerini iki hafta önce dağıtmaya başlamıştı. Yeni oyunların Snapchat'in geçmişte denediği oyunlardan farklı olacağı ve daha çok Facebook'un 2009 ve 2010'da denediği oyunlara benzeyeceği söyleniyor. Oyunların içerisinde mikro işlemler de yer alırsa, Snapchat için yeni bir gelir kaynağı oluşabilir.
Zeynel A. Öztürk
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