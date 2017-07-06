Snapchat'ten 1 Kullanışlı 2 Eğlenceli Özellik!

Snapchat'in yeni özellikleriyle sesinizi sincap sesi yapıp, Snap'ler içinde linkler paylaşabilirsiniz!

Snapchat'ten 1 kullanışlı 2 eğlenceli özellik!

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