Snapchat'ten 1 Kullanışlı 2 Eğlenceli Özellik!
Snapchat'in yeni özellikleriyle sesinizi sincap sesi yapıp, Snap'ler içinde linkler paylaşabilirsiniz!
Snapchat son zamanlarda epey çok güncellendi ve şimdi yine iOS ve Android sürümleri için yeni bir güncelleme ile karşımızda.
İlk ve açık ara farkla en kullanışlı özellik, Snap'lerin içinde arkadaşlarla link paylaşabilmek. Dikey araç menüsündeki ataç simgesine dokunarak, arkadaşlarınızla bir websitesinin linkini paylaşabilirsiniz ve onlar da bunu uygulamanın içinde görüntüleyebilirler.
Bu basit bir eklenti, ama dış sitelere link verip link almak isteyenlere çok yardımcı olacaktır.
Bir sonraki özellikse Snap'ler için zemin (backdrops) özelliği. Zemin özelliğine erişmek için, dikey araç menüsündeki makas simgesine dokunun ve orada yeni zemin simgesini arayın. Sonrasında yapmanız gereken, zeminin önünde durmasını istediğiniz figürleri veya bölgeleri seçmek. Sonra da arka plana yerleştirmek için bir desen veya grafik seçiyorsunuz. Snapchat her gün yeni bir seri zemin sunacak.
Son olarak, Snapchat herkese ses filtreleri getiriyor. Önceden yalnızca Lensler'de kullanılabilen filtreler, sesinizi sincap, robot veya başka bir yaratığın sesine dönüştüren snap-sonrası ses efektleri.
Önce Snap'inizi kaydedip, sonra ekranın altındaki hoparlör simgesine dokunup oradan istediğiniz sesi seçiyorsunuz.
Snapchat bu güncellemeyle dünyayı değiştirmiyor, ama Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram ile rekabet artarken, eğlenceli ve biraz da kullanışlı özellikler eklemek Snapchat'in yararına olacaktır.
H. Hüseyin Öztürk
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