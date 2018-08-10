Snapdragon 670 Daha Fazla Güç Getirecek

Qualcomm, orta seviye telefonları biraz daha güçlendirecek ve daha yetenekli yapacak Snapdragon 670'i tanıttı!

Snapdragon 670 daha fazla güç getirecek

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