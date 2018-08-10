Snapdragon 670 Daha Fazla Güç Getirecek
Qualcomm, orta seviye telefonları biraz daha güçlendirecek ve daha yetenekli yapacak Snapdragon 670'i tanıttı!
Qualcomm, Snapdragon 670 işlemcisini tanıttı. Nokia 7 Plus ve BlackBerry Key2 modellerinde bulunan Snapdragon 660 modelinin halefi olan Snapdragon 670, akıllı telefonlara daha fazla güç getirmek için hazır durumda. Peki, yeni işlemci neler sunuyor?
Qualcomm'un yeni Snapdragon 670 işlemcisi, 2.0 GHz frekansında çalışıyor ve bu işlemcisiyle 8 çekirdekli performans sunuyor. Snapdragon 660 modeline göre yüzde 15'lik bir işlemci performansı sağlayan Snapdragon 670, böylece yalnız uygulamalar için değil, aynı zamanda oyunlar için de daha iyi bir performans getiriyor.
Snapdragon 670 işlemcisiyle yalnızca işlemci performansıyla değil, aynı zamanda kamera noktasında da iyileştirilmiş bir donanım ihtiyacını gideren Qualcomm, böylece orta segment akıllı telefonlarda kamera ihtiyacına yönelik çözüm sunuyor. Tek lens ile 25 MP, çift lens ile 16 MP kameralı akıllı telefonları böylece Snapdragon 670 ile görebileceğiz.
İlk Snapdragon 670 işlemciye sahip akıllı telefonlar ne zaman gelecek henüz belli değil. Ancak bizleri çok bekletmeyeceğini düşünüyoruz.
Ercan Uğurlu
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