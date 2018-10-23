Snapdragon 675, Çoklu Kamera Desteğiyle Geldi
Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 675, oyunlara ve kameralara özel geliştirmelerle ortaya çıktı!
Orta seviye Snapdragon 670 ile daha yeni tanıştık ancak Qualcomm, biraz daha güçlü Snapdragon 675'i bugün tanıttı.
Yeni Snapdragon 675, oyun optimizasyonu, çoklu kamera ve yapay zeka işlevlerine odaklanıyor. Hong Kong'taki 4G/5G Summit'te tanıtılan işlemci, Qualcomm'un dördüncü nesil Kryo CPU'su Kryo 460 ile geliyor. Kyro 460, iki yüksek güçlü 2GHz çekirdeği ve altı düşük güçlü 1,7GHz çekirdeği içerisinde barındırıyor. Tüm bunlar, günlük performansta ve oyun performansında önemli bir artış anlamına geliyor. Örneğin yeni Snapdragon 675, oyunları Snapdragon 670'e kıyasla yüzde 30 daha hızlı açıyor ve internette gezintiyi yüzde 35 hızlandırıyor.
Snapdragon 675'teki oyuna özel optimizasyonlar, oyun performansını olumlu etkiliyor. Örneğin King of Honor, 60'a kadar fps verebiliyor. Bu değer, Adreno 612 GPU gibi orta seviye bir grafik işlemci için fena sayılmaz.
Snapdragon 675, Spectra 250L imaj sinyal işlemcisi sayesinde üç kamerayı destekliyor. Son olarak yeni işlemci, yapay zeka yardımıyla yüzle kilit açmayı daha hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştiriyor.
Snapdragon 675 yonga setinin 2019'un ilk çeyreğindeki cihazlarda kullanılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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