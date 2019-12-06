Snapdragon 7c ve Snapdragon 8c Tanıtıldı

Qualcomm ve Microsoft, 2016'da Windows 10'u ARM platformunda çalıştırma planlarını açıklamışlardı. Şimdi ise Qualcomm, Snapdragon Technology Summit 2019'da yalnızca PC için üretilen, Snapdragon 8cx'e benzer birkaç yeni işlemciyi tanıttı.
Yeni Snapdragon 7c ve Snapdragon 8c, ismindeki "extreme" sözcüğünün kısaltılmışı olan "x" harfini çıkarıyor. Yani 8cx'in üst düzey, 8c'nin orta seviye ve 7c'nin giriş seviyesi olduğu söylenebilir. Snapdragon 850'den yüzde 30 daha hızlı olan Snapdragon 8c, bir yapay zeka motoruna, 8cx'teki Snapdragon X24 4G LTE modeme sahip. Yonga setinin hangi Kyro işlemcileri kullandığı ise açıklanmadı.
Snapdragon 7c ise Kryo 468 işlemci ve Adreno 618 GPU ile geliyor. TOPS AI motoruna sahip işlemci, Snapdragon X15 hücresel modeme sahip.
Qualcomm, bu işlemcileri kullanacak olan PC'lerin ne zaman geleceğini söylemedi. Snapdragon 8cx'in sadece Samsung Galaxy Book S için duyurulduğunu görmüştük ve bu cihaz da gelecek seneye ertelendi. Bu arada 8cx'in 5G destekli sürümü Snapdragon 8cx Enterprise Compute Platform'un da tanıtıldığını söyleyelim.
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