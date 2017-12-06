Snapdragon 845, Qualcomm Tarafından Tanıtıldı!
Qualcomm, bir sonraki mobil işlemcisi Snapdragon 845'i ABD'deki etkinlikte ortaya çıkardı!
İşlemci üreticisi Qualcomm, Hawaii'de düzenlediği Snapdragon Technology Summit etkinliğinde bir dizi duyuru yaptı. Firma, HP ve ASUS'un yeni Windows on ARM cihazlarının yanında yeni mobil platformu Snapdragon 845'i de tanıttı.
Firma sahneye, işlemciyi birlikte geliştirdiği Samsung gibi ortaklarıyla birlikte çıktı. Bununla birlikte Snapdragon 835'in detayları açıklanmadı. İşlemcinin 10nm teknolojisine sahip olduğunu biliyoruz çünkü firma, bu işi Intel'den önce başardığını söyledi.
Snapdragon 845'in 1,2Gbps indirme ve 150Mbps gönderme hızlarına izin veren Snapdragon X20 modemle gelmesi bekleniyor. Bu arada Qualcomm, 5G destekli cihazların 2019 başında çıkacağını söylüyor. Yani önümüzdeki senenin amiral gemisi, Snapdragon X50 modemle gelebilir.
Snapdragon Technology Summit henüz tamamlanmadı - firma bu esnada Snapdragon 845'in tüm özelliklerini ortaya çıkarabilir...
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın