Snapdragon 855 Detayları Belli Oldu!
Qualcomm'un gelecek yeni işlemcisi Snapdragon 855'in detayları belli oldu!
Qualcomm, bu yıl Snapdragon 845 işlemcisiyle amiral seviyesindeki akıllı telefonlara hayat verdi. Aralarında Samsung Galaxy Note 9 ve HTC U12+'ın da bulunduğu bu akıllı telefonların halefleri ise Qualcomm'un bir sonraki amiralini taşıyacak. Snapdragon 855 olarak gelecek olan işlemci, 7nm mimarisinde üretilecek ve böylece önceki modellerden en büyük farkını bu yanıyla ortaya koyacak.
Bilindiği gibi Qualcomm'un mobil cihazlara yönelik geliştirdiği önceki Snapdragon 835 ve Snapdragon 845 işlemcileri ile Windows'lu cihazlara özel olarak hazırladığı Snapdragon 850 işlemcisi 10nm fabrikasyon sürecine sahipti. Bu anlamda Qualcomm, bu alanda bir ilki gerçekleştirecek. Zira bu alanda rakipleri Intel halen 14nm mimarisini kullanıyorken, AMD tarafında ise 12nm'yi görüyoruz.
Peki, yeni Snapdragon 855'te neler olacak? Şu an için işlemcinin frekans hızları henüz sızmış değil. Ancak gelen bilgiler arasında, işlemcide Snapdragon X50 modem yer alacak. Kuşkusuz 5G için özel olarak hazırlanan bu modemle 2Gbps hızların mümkün olması bekleniyor. Hızlıca hatırlayacak olursak, Snapdragon 835'te X20, Snapdragon 835'te ise X16 modem yer alıyordu.
Qualcomm tarafında ise konuyla ilgili büyük bir sessizlik hakim. Amerikalı şirket, Snapdragon X50 hakkında konuşmazken, gelecek yeni işlemcisinin 7nm mimarisinde üretileceğini ise onaylıyor.
Ercan Uğurlu
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