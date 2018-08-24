Snapdragon 855 Detayları Belli Oldu!

Qualcomm'un gelecek yeni işlemcisi Snapdragon 855'in detayları belli oldu!

Snapdragon 855 detayları belli oldu!

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