Snapdragon 865'in GPU Sürücüleri Güncellenebilecek

Mobil oyun sektörünün büyüdüğünün farkında olan Qualcomm, son birkaç yıldır mobil oyun deneyimini Snapdragon Elite Gaming ile geliştirmeye çalışıyor. Firma şimdi ise Snapdragon 865 yonga setinde bulunan Adreno 650 GPU'nun geliştirmelerinden bahsetti.
Yapılan geliştirmelerden belki de en önemlisi, Adreno 650'nin grafik sürücülerinin sistem güncellemelerinden bağımsız olarak güncellenebilmesi. Play Store üzerinden dağıtılan grafik yongası yazılımı güncellemeleri, en son yazılımsal geliştirmeleri hızla alabilmenizin yolunu açacak. AMD ve Nvidia'nın grafik kartları için yayınladığı yazılım güncellemeleri, PC'lerde oyunlara özel optimizasyonlar ve birçok geliştirmeyle birlikte gelebiliyor. Benzer bir yeteneğin telefonlara gelmesi, en son oyunları daha akıcı olarak oynamanızı sağlayabilir.
Son olarak Qualcomm'un "masaüstü ileri oluşturma / desktop forward rendering" olarak tanımladığı bir işlev seti, derinlik efekti, çoklu dinamik ışık, gölgelendirme ve hareket bulanıklığı ile mobil oyunlarda görüntü oluşturmayı PC'lere yaklaştırmayı amaçlyor.
144Hz'i destekleyen ilk mobil işlemci olan Snapdragon 865, 10-bit HDR, Game Color Plus ve Fast HDR Blend gibi görselleri ve performansı iyileştiren yeteneklere de sahip.
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