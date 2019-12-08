Snapdragon 865 ile Snapdragon 855'i Karşılaştırdık

Qualcomm'un düzenlediği Snapdargon Zirvesi, sonunda tamamlandı ve gelecek sene amiral gemisi akıllı telefonlarda yer alacak yeni işlemci ortaya çıktı. Snapdragon 865 ile yeni nesil telefonlara güç katacak olan Qualcomm, yeni yonga setinde elbette bir dizi değişikliğe gitti. Peki, Snapdragon 865 neler getiriyor, Snapdragon 855'ten ne gibi farklar yaratıyor?
Snapdragon 865, elbette daha güçlü bir işlemci. Ayrıca yeni getirdiği özellikler de var. Bunların başında ise, kamera yetenekleri geliyor. Snapdragon 865 ile artık yeni nesil telefonlar 30 karede 8K video kaydı yapabilecekler. Dolby Vision HDR ile 4K video desteği de gelirken, yine 120 kare 4K ağır çekim özelliği de telefonlarda yer alacak.
8 çekirdekli yapıda olan Snapdragon 865'te yer alan Kryo 585 yongası 2.84 GHz frekansında çalışıyor. Adreno 650 grafik biriminin sahibi olan işlemci, ayrıca 5G konusu için de Snapdragon X55 5G modem içeriyor.
Snapdragon 855 ile Snapdragon 865 arasındaki tüm farklar ise şöyle:
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