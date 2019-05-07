Snapdragon 865'e 4G ve 5G Seçeneği Gelebilir
Gelecek yıl karşımıza çıkacak olan Snapdragon 865 işlemci, görünüşe göre iki farklı şekilde piyasada olacak!
- Ercan Uğurlu
Qualcomm Snapdragon 855, bu yıl piyasadaki en iyi telefonlarından bazılarına güç veriyor, ancak bu modellerde 5Gdesteği yok. Şu an için zaten birkaç farklı modelde görülebilen 5G özelliği, gelecek yıl çıkacak tüm modellerde ortak payda olacak gibi görünüyor. Zira 5G altyapısı hazır ve kullanıma başladı. Ancak 4G de unutulmayacak.
Qualcomm'dan bugüne kadar gelen açıklamalara bakarsak, 5G modelin Snapdragon 865'e entegre olacağı çok açık. O nedenle yeni nesil internet hızlarına kavuşmak gayet mümkün olacak. Elbette 5G altyapısı bulunduğunuz yerde varsa. Mesela biz ülke olarak bir süre daha beklemek durumundayız, ancak bu değişime hızlı entegre olacağımız söyleniyor. Peki, telefon satın alırken illa 5G'li bir model mi tercih edilmeli?
5G destekli modellerin fiyatları diğer modellerin fiyatlarına göre şimdilik yüksek seyrediyor ve muhtemelen bu böyle olmaya devam edecek. Ortaya çıkan bir sızıntı ise, Qualcomm'un bunu düşünerek maliyetleri kısmak ve tüketiciye seçenek sunmak açısından Snapdagon 865 işlemcisinin hem 5G hem 4G varyantlarını üretmek. Eğer bu gerçek olursa, Galaxy S10 ve Galaxy S10 5G modeli gibi aynı telefonun farklı varyantlarını görmeye devam edeceğiz. Böylece 5G internet altyapısından yararlanmak isteyenler ile kullan(a)mayacağı teknolojiye para vermek istemeyenler rahat tercih yapabilecek.
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