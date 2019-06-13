Snapdragon 865'e Samsung İmzası!
Önemli yonga üreticilerinden biri olan Samsung'un bu alandaki işleri, Qualcomm'un Snapdragon 865'i ile daha da sağlamlaşabilir!
Samsung ve Qualcomm'un yonga üretiminde karışık bir ilişkisi var. Qualcomm'un Snapdragon SoC yongaları Samsung'un birçok ürününde kullanılsa da Samsung, bu işlemcilere rakip olacak kendi Exynos yonga setlerini de üretiyor.
Samsung, Qualcomm'un uzun süredir en önemli üretim ortaklarından ancak Qualcomm, geçen sene ilk 7nm yongaları için TSMC'yi tercih etmişti. Qualcomm'un Android'li cihazlardaki gücünü düşünürsek, bu Samsung'un sözleşmeli yonga üretimi işine yönelik ciddi bir tehlikeydi.
Ancak işler yine Samsung'un lehine dönebilir çünkü The Elec'in raporuna göre Qualcomm, bir sonraki amiral gemisi yonga seti için Samsung'a yöneldi. Bu yonga setinin Snapdragon 865 olacağı iddia ediliyor. Samsung'un EUV tabanlı 7nm teknolojisiyle üretilecek olan işlemcinin gelecek sene şubatta toplu üretime geçmesi planlanıyor.
Rapor, sektör içerisindeki kaynakları temel alıyor, yani henüz resmi hiçbir şey yok. Anlaşma bu şekilde olursa, Samsung üretim teknolojisiyle büyük bir başarı elde etmiş olacak. IBM ve Nvidia'nın da yeni nesil yonga setleri için Samsung ile anlaştıklarını hatırlatalım. Yani dünyanın ikinci büyük fason işlemci üreten firması Samsung için işler yolunda görünüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın