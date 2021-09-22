Snapdragon'lu Galaxy S22, Sızan Sonuçlarda Exynos'lu Modele Geçildi

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S22, yine 2 farklı işlemci sürümü ile gelecek. Bunlardan biri Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini içerecekken, bir diğeri ise Samsung'un Exynos yonga setinden güç sağlayacak. Snpadragon 895 ve Exynos 2200 işlemcileri ile farklı bölgelerde satışa sunulması beklenen Galaxy S22 için gelen yeni sonuç ise, şaşırtıcı biçimde Exynos lehine.
Geekbench listesinde yayınlanan sonuçlara göre Snapdragon 895 işlemcili Samsung SM-S901U kod adıyla yer alan Galaxy S22, 475 puan tek çekirdek, 1393 puan çoklu çekirdek sonuçları elde etmiş. Bu sonuç, telefonun daha önce Exynos 2200 işlemcili varyantının sonuçları ile karşılaştırıldığında oldukça şaşırtıcı. Zira Exynos 2200'lü modelin sızan sonuçları 1073 puan tek çekirdek, 3389 puan çoklu çekirdek performansı şeklinde olmuştu. Bu da telefonun Geekbench testine, Snapdragon 895 işlemcili Galaxy S22'nin sınıfta kaldığı anlamına geliyor.
Elbette her ne kadar sızıntı bu şekilde olmuş olsa da, bu testin hangi şartlarda yapıldığı ve kullanılan telefonun optimize olup olmadığı belli değil. Muhtemelen bu işte bir terslik var ve Galaxy S22 piyasaya çıkmadan bunu öğrenmemiz de pek olası değil. Bekleyip göreceğiz.
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