Soğuk Yerken Dişler Hassasiyet Gösteriyorsa Dikkat

Soğuk içecekler ya da dondurma, karpuz gibi soğuk yiyecekler tüketirken dişlerde oluşan hassasiyet hayat kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu durumun çözülmemesi ise daha büyük sorunlara yol açabilir.