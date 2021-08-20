Soğuk Yerken Dişler Hassasiyet Gösteriyorsa Dikkat

Soğuk içecekler ya da dondurma, karpuz gibi soğuk yiyecekler tüketirken dişlerde oluşan hassasiyet hayat kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu durumun çözülmemesi ise daha büyük sorunlara yol açabilir.

Soğuk Yerken Dişler Hassasiyet Gösteriyorsa Dikkat

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 12 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Bilgisayar ürünleri geliyor!
Milli Okçu Mete Gazoz, Olimpiyat Şampiyonu! Gazoz kimdir, kaç yaşında? Yakından bakalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri

Günün En çok Okunanları
Elon Musk'ın Starship'ini yakından görmeye ne dersiniz?
BlackBerry Yine Bir Güvenlik Kriziyle Gündeme Geldi
Sosyal Medyada Taliban Krizi: Sosyal Medya Devleri Nasıl Tepki Verdi?
Soğuk Yerken Dişler Hassasiyet Gösteriyorsa Dikkat
Samsung'dan Akıllı Telefonlar İçin 1 Saatte Hızlı Servis

 

 