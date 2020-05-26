Şok eden deney konuşuluyor! Tuzlu su ile yapılan çilek deneyi gerçek mi

Bir TikTok kullanıcısı çektiği video ile ortaya ilginç bir iddia attı. TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtların ortaya çıktığı gözlemlendi. Video izlendikten sonra herkes tuzlu su ve çilek ile deney yaptı. Bir yandan görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, birçok kişi de konuyla ilgili birçok video çekmeye devam ediyor.
Sosyal medya yine durumla mizah yapanlar ve ciddiye alanlar olarak ikiye bölündü. Çilek videosunu izleyen bazı kullanıcılar Twitter'da "Çilek yediğim için pişmanım", "Bir daha çilek yiyemem" gibi yorumlar yaptılar.
Aynı zamanda çileğin içinden çıkan böceklerin doğal olduğunu ve meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunduğu söyleyenler de oldu.
İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ÇİLEK VİDEOSU
BÖCEK ÇIKARAN ÇİLEK-TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIR?
Çilekleri önce ılık su ve tuzun olduğu bir kapta yarım saat boyunca bekletin ve üzerinden böcek çıkıp çıkmadığını inceleyebilirsiniz. Çilekleri daha sonra sirkeli suda yıkayabilirsiniz.
KONUYLA İLGİLİ ATILAN BAZI TWEET'LER İSE ŞU ŞEKİLDE:
ben karışık yaptım ejderha çıktı deneyin tavsiye ederim #cilekyalnızdegildir pic.twitter.com/2pfA2Nj0mq— yupo (@yuponuz) May 26, 2020
Denendi ve onaylanmadı. #cilekyalnızdegildir#cilek pic.twitter.com/kKIl6iRlXa— Rose?? (@deadblackrosee) May 26, 2020
Kurt, böcek varsa öpün başınıza koyun hormonlu değildir. Daha ne istiyorsunuz? Bi zahmet yıkayın..#çilek #çilekyalnızdeğildir pic.twitter.com/uMGsUsbNPe— Burak ¹?°7 (@fblidartanyan) May 26, 2020
Çilekleri tuzlu suda bekletirsek kurt, yada böcekler dışarı çıkıyormuş ??— Duygu ?? (@Ruhumeskici) May 25, 2020
Olsun be proteindir ????
#çilek #cilekyalnızdegildir #cilekkokusu pic.twitter.com/KPaxDn91bH
Bizi çilekten soğutamazsınız #çilek #cilekyalnızdegildir pic.twitter.com/xowBpSFNzl— Sevde (@Sevdebuvet) May 25, 2020
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