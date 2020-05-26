Şok eden deney konuşuluyor! Tuzlu su ile yapılan çilek deneyi gerçek mi

TikTok kullanıcılardan biri, çileklerin içinden çıkan böcekleri görüntüledikten sonra video sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Pek çok tüketici çilek deneyini yapıp paylaşmaya devam ediyor. Peki çilek-tuzlu su deneyi gerçek mi? İşte o görüntülerden bazıları...