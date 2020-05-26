Şok eden deney konuşuluyor! Tuzlu su ile yapılan çilek deneyi gerçek mi

TikTok kullanıcılardan biri, çileklerin içinden çıkan böcekleri görüntüledikten sonra video sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Pek çok tüketici çilek deneyini yapıp paylaşmaya devam ediyor. Peki çilek-tuzlu su deneyi gerçek mi? İşte o görüntülerden bazıları...

Çileğin içinden çıkan böcekler görenleri şok etti! İşte çok konuşulan video

Bir TikTok kullanıcısı çektiği video ile ortaya ilginç bir iddia attı.  TikTok videosunda çilekler tuzlu suda bekletilince ortaya böceklerin ve kurtların ortaya çıktığı gözlemlendi. Video izlendikten sonra herkes tuzlu su ve çilek ile deney yaptı. Bir yandan görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, birçok kişi de konuyla ilgili birçok video çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya yine durumla mizah yapanlar ve ciddiye alanlar olarak ikiye bölündü. Çilek videosunu izleyen bazı kullanıcılar Twitter'da "Çilek yediğim için pişmanım", "Bir daha çilek yiyemem" gibi yorumlar yaptılar.

Aynı zamanda çileğin içinden çıkan böceklerin doğal olduğunu ve meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunduğu söyleyenler de oldu.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN ÇİLEK VİDEOSU

tiktok strawberry bugs -tiktok ?????????? ?????, - strawberry salt water thing reatiktok strawberry bugs -tiktok ?????????? ?????, - strawberry salt water thing rea
tiktok strawberry bugs -tiktok ?????????? ?????, -strawberry salt water thing rea i

BÖCEK ÇIKARAN ÇİLEK-TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIR?

Çilekleri önce ılık su ve tuzun olduğu bir kapta yarım saat boyunca bekletin ve üzerinden böcek çıkıp çıkmadığını inceleyebilirsiniz. Çilekleri daha sonra sirkeli suda yıkayabilirsiniz.

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