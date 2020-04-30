Şok gelişme! Tacikistan'da ilk koronavirüs (Corona Virüs) vakası!

Çin'den yayılan Koronavirüs adeta dünyayı esir altına almış durumda. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünya çapında vaka sayısı 3 milyonu, ölü sayısı 228 bini geçti. Tacikistan'da ise ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edilirken, 15 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede 15 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini, bu vakaların 10'unun Hocand, 5'inin ise Duşanbe'de olduğunu açıkladı.
ÜNİVERSİTELER 4 MAYIS'TA İTİBAREN TATİL
Öte yandan Başbakan Kahir Rasulzade başkanlığında düzenlenen Koronavirüsü Önleme Merkezi toplantısında alınan kararla, ülkedeki tüm vatandaşların koruyucu maske takmaları zorunlu kılındı. Kararla ayrıca ülkedeki tüm üniversite öğrencileri için 4 Mayıs'tan itibaren tatil ilan edildi.
Bakanlık, 6 Nisan'da, Hocand şehrinde 4 kişinin zatürreden tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini ve 28 Nisan'da, 126'sı sağlık çalışanı olmak üzere 319 kişinin zatürre şüphesiyle Duşanbe'deki hastaneye kaldırıldığını ve bu hastaların 11'inin tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.
Tacikistan koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin Johns Hopkins Üniversitesinin ve Worldometers'in paylaştığı grafikler şu şekilde:
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