Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusuna yanıt geldi

Bugün koronavirüs kapsamında en geniş kapsamlı denetimin yapılacağı duyurulmuştu. Denetlenecek yerler arasında internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri de bulunuyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde koronavirüs önlemleri kapsamında bugün 81 ilde denetimler yapılacak. Denetimlerin yapılacağı yerler arasında internet kafe/salon, elektronik oyun yerleri de bulunuyor.

Denetlenecek yerler genelgeye göre şöyle: "...Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söz konusu denetimle ilgili "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda ise "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." diye konuştu.

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