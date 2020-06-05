Sokağa çıkma yasağı hangi illeri kapsıyor? Hangi işyerleri açık olacak?

6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran pazar günü toplam 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, 6 ve 7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? Yasak kimleri, hangi iş yerleri ve kurumları kapsamıyor? İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar belli oldu.