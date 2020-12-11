Sokak sanatçısı Banksy, son graffiti'sini yaptı! Bu da Covid-19 için oldu!

Gerçek kimliği bilinmeyen İngiltere merkezli sokak sanatçısı Banksy, düşündürücü sanat eserlerinden biriyle tekrar ilgi odağı oldu. Bu sefer, İngiltere'nin Bristol kentinin en dik caddelerinden birinde yakın zamanda ortaya çıkan COVID temalı bir duvar resmi.
Boredpanda'nın haberine göre yeni sanat eserinde başörtülü yaşlı bir kadın, elinde mendil tutuyor ancak hapşırırken takma dişlerini, çantasını ve bastonunu düşürüyor.
Yeni düşündürücü duvar resmi İngiltere'nin en dik yerleşim yollarından biri olan Vale Caddesi'nde ortaya çıktı.
Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde bir evin duvarında hapşırırken takma dişlerinin ağzından fırlayan yaşlı bir kadının çizildiği grafitinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Sanatçı, birkaç fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.
BBC'ye göre, Dale Comley adlı yerel bir sakin Perşembe sabahı Banksy olduğunu düşündüğü "yüksek görünümlü ceketli hantal bir adam" gördü. "Yüksek görünümlü ceketli bir adam karşıdaki parmaklıklara yaslanmıştı , sürekli duvara bakıyordu. Yaklaşık bir saat sonra dışarı baktım ve sokakta bir sürü insan gördüm " ifadelerini BBC ile paylaştı.
Banksy, 1990'larda sanatsal yolculuğuna başlayan İngiliz anonim bir sokak sanatçısı, politik aktivist ve film yönetmeni. Sanatçı en çok hicivli, düşündürücü ve politik mesajlar içeren sprey boyalı duvar resimleriyle tanınır. Banksy'nin kimliği ve adı bugüne kadar doğrulanmadı.
Pandemide yaptığı başka çalışmalar da mevcut
Bu yılın başlarında Banksy, Londra yeraltını COVID temalı farelerle sprey boya ile boyadı.
Sanatçı ayrıca Nottingham'da hula-hoop yapan bu küçük kızı bir bisiklet lastiğiyle boyadı.
- Gizemli Monolit Yine Ortaya Çıktı; Hem de Kendine En Çok Yakışan Yerde...
- Araştırmalar gizemli meyveyi çözdü! İşte metalik mavi meyvenin sırrı!
- Instagram hesaplarını anında kapattıran fotoğraf! Fotoğrafın sırrı çözüldü!
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın