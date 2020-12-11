Sokak sanatçısı Banksy, son graffiti'sini yaptı! Bu da Covid-19 için oldu!

Sokak sanatçısı Banksy, koronavirüsle ilgili yeni bir eserle tekrar ortaya çıktı.. İngiliz sanatçı 'hapşu' anlamına gelen 'Aachoo!!' adını verdiği eserde, Kovid-19'u hapşırırken tükürük saçan bastonlu yaşlı kadın ile anlattı....

Sokak sanatçısı Banksy, 2020'yi bir COVID-19 grafitisi ile bitirdi

Gerçek kimliği bilinmeyen İngiltere merkezli sokak sanatçısı Banksy, düşündürücü sanat eserlerinden biriyle tekrar ilgi odağı oldu. Bu sefer, İngiltere'nin Bristol kentinin en dik caddelerinden birinde yakın zamanda ortaya çıkan COVID temalı bir duvar resmi.

Boredpanda'nın haberine göre yeni sanat eserinde başörtülü yaşlı bir kadın, elinde mendil tutuyor ancak hapşırırken takma dişlerini, çantasını ve bastonunu düşürüyor.

Yeni düşündürücü duvar resmi İngiltere'nin en dik yerleşim yollarından biri olan Vale Caddesi'nde ortaya çıktı.

Banksy, İngiltere'nin Bristol kentinde bir evin duvarında hapşırırken takma dişlerinin ağzından fırlayan yaşlı bir kadının çizildiği grafitinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Sanatçı, birkaç fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.

BBC'ye göre, Dale Comley adlı yerel bir sakin Perşembe sabahı Banksy olduğunu düşündüğü "yüksek görünümlü ceketli hantal bir adam" gördü. "Yüksek görünümlü ceketli bir adam karşıdaki parmaklıklara yaslanmıştı , sürekli duvara bakıyordu. Yaklaşık bir saat sonra dışarı baktım ve sokakta bir sürü insan gördüm " ifadelerini BBC ile paylaştı.

Banksy, 1990'larda sanatsal yolculuğuna başlayan İngiliz anonim bir sokak sanatçısı, politik aktivist ve film yönetmeni. Sanatçı en çok hicivli, düşündürücü ve politik mesajlar içeren sprey boyalı duvar resimleriyle tanınır. Banksy'nin kimliği ve adı bugüne kadar doğrulanmadı.

Pandemide yaptığı başka çalışmalar da mevcut

Bu yılın başlarında Banksy, Londra yeraltını COVID temalı farelerle sprey boya ile boyadı.

Sanatçı ayrıca Nottingham'da hula-hoop yapan bu küçük kızı bir bisiklet lastiğiyle boyadı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
PC Dünyasının Sadece Tek Bir Günde En Çok Satılan Oyunu (2 Kere) Değişti
Loki dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Ne zaman izleyici ile buluşacak?
League of Legends: Wild Rift İçin Geri Sayım Başladı
LG K Serisi ile Sinema Salonları Ceplere Taşınıyor
Tarihe Damgasını Vuran, Unutulmaz Laptop Modelleri

 

 