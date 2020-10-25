Solidworks 2021 Tanıtıldı! İşte Solidworks 2021'in Sundukları!

Dassault Systèmes 3 boyutlu tasarım ve mühendislik uygulamaları portföyünün en son sürümü olan SOLIDWORKS 2021'i piyasaya çıkardı. Kullanıcıların işlerini daha hızlı tamamlaması amacıyla, SOLIDWORKS 2021, tasarım, belgeleme, veri yönetimi ve teyidi alanında daha gelişmiş yeteneklere ve iş akışlarına sahip. SOLIDWORKS 2021 kullanıcıları ayrıca 3DEXPERIENCE WORKS portföyüne bağlanarak, tasarımdan imalata dek çeşitli sorunları çözme kabiliyetlerini genişletebiliyor ve bulut temelli işbirliğine dayalı inovasyonu hızlandırabiliyor.
SOLIDWORKS 2021, Şubat ayında gerçekleşen 3DEXPERIENCE World 2020 etkinliğinde SOLIDWORKS topluluğundan gelen başlıca 10 geliştirme talebi gibi bir dizi performans geliştirmesini ve daha gelişmiş işlevleri içeriyor. Performans geliştirmeleri; operasyonlar ve iş akışını hızlandırma amacıyla parça ve montaj tasarımı, ürün indirme, çizim, grafik ve veri yönetimine odaklanıyor. SOLIDWORKS 2021'deki yeni işlevler arasındaysa; montaj kolaylaştırma, daha esnek parça tasarımı ve daha sağlam simülasyonlar, ayrıca SOLIDWORKS müdavimleri için kullanıcı deneyimi ve montaj modelleme "kolaylıkları" sayılabilir.
Öte yandan SOLIDWORKS'ün 3DEXPERIENCE platformu bağlantılı özel bir sürümü de üç paket halinde piyasaya çıktı: 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Standard, Professional ve Premium sürümleri, masaüstü versiyonlarının birer yansıması. SOLIDWORKS müşterileri yıllardır yararlandıkları tanıdık SOLIDWORKS masaüstü uygulamalarının yanı sıra, daha işbirlikçi ve mobil olmalarını sağlayacak 3DEXPERIENCE platformu bulut hizmetlerinden de faydalanabilecek.
SOLIDWORKS'ün bağlantılı versiyonu, gömülü veri yönetimine sahip olduğundan, eskimiş veya kayıp dosyaları temizliyor ve tüm yazılım ve verileri otomatik olarak güncelliyor. Bütün kullanıcılar aynı versiyon üzerinde çalışıyor ve 3DEXPERIENCE WORKS portföyünün tüm ileri düzey uygulamalarına sadece bir tıkla ulaşabiliyor. 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS paketleri, otomasyona ve hareket halindeyken işbirliği yapmaya uygun, mobil cihazlar için optimize edilmiş bulut tabanlı endüstriyel ve mekanik tasarım imkanları içeriyor.
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