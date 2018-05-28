Solo: A Star Wars Story'den İlk Rekor

Solo: A Star Wars Story, Disney tarihi için önemli bir rekoru kırmayı başardı. Ama önemli olan, bundan sonrasının ne göstereceği!

Solo: A Star Wars Story'den İlk Rekor

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