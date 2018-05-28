Solo: A Star Wars Story'den İlk Rekor
Solo: A Star Wars Story, Disney tarihi için önemli bir rekoru kırmayı başardı. Ama önemli olan, bundan sonrasının ne göstereceği!
Görünene göre Disney, filmlerinin yeni bir rekora imza atması ile mutlu olabilir. Solo: A Star Wars Story, Pirates of the Caribbean: At World's End'in 2007 yılındaki rekorunu kırmayı başardı. Solo, Perşembe akşamı ön izlemeler ile 14.1 milyon dolar gelir sağlayarak, Korsanlar'ın ABD'deki 13.2 milyon dolarlık rekorunu aşmayı başardı. Ancak Solo'nun genel izleyici rakamları için tahminde bulunmak için halen çok erken.
Bir Disney sözcüsünün de belirttiği üzere ön izlemeler, hafta sonu sayıları için her zaman doğru bir gösterge olmayabiliyor. Ancak izleyicilerin heyecanı, firmaya halen büyük oranda ümit veriyor.
Solo'nun hafta sonu karşılaşmasında ise bilim-kurgu türü, geçtiğimiz hafta rekor kıran Deadpool 2 ile süper kahraman türüyle karşı karşıya geliyor...
Levent Öztürk
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