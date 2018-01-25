Solo: Tek Kişilik Elektrikli Araba ile Tanışın...
Elektrikli bir araba arıyor ancak bunun hem küçük, hem de hesaplı olmasını istiyorsanız, Solo tam da sizin aradığınız araç olabilir!
Eğer bir elektrikli araba arıyorsanız ancak tam boyutlu bir Tesla Model 3'ün getirdiği fazladan koltuklara (veya uzun bekleme süresine) tahammülünüz yoksa, Solo tam da sizin için olabilir. Kanadalı yeni firma ElectraMeccanica Vehicles Corp tarafından üretilen bu elektrikli araba, 160km menzile ve 15.500 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Solo, özel olarak şehir yolculukları için tasarlanmış. 160km menzilinin yanı sıra Solo 140kmph hızına ulaşabiliyor ve bu da otobanlarda rahatlıkla kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca bu aracın tamamen elektrikli olması da, en azından ABD ve diğer bazı ülkeler için, bazı bölgelerde bulunan HOV (Yüksek Doluluk-oranlı Araçlar) şeridinin kullanımına izin veriyor.
Lityum-iyon batarya paketi, 110V ile 6 saatlik dolum süresine – 220V ile bu sürenin yarısı – sahip. Sıcak bir koltuk ile radyo gibi basit ihtiyaçları karşılayan iç mekanın yanı sıra, şaşırtıcı boyutlarda olduğu söylenebilecek bagaj alanını da sunuyor.
İlgilenen kişiler, 250 dolar ödeyerek ön sipariş verebiliyor. Teslimatın ise, 2018 yılının sonundan önce başlaması bekleniyor...
Levent Öztürk
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