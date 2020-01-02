Son 10 Yılın En İyi 5 Telefonu

Geride bıraktığımız 10 yıl, telefonlarda çok şeyi değiştirdi. Bu süre içinde önemli teknolojiler ortaya çıktı, bazı büyük firmalar ve işletim sistemleri, ömürlerini tamamladı.
2010'da bizi heyecanlandıran HTC Desire ve iPhone 4 idi, şimdi ise katlanabilen telefonları, 5G'yi ve pantolon cebine sığan diğer teknolojileri konuşuyoruz. Üreticiler, geçen seneler içinde sınırlarını zorladılar, bu yüzden son 10 senenin en iyi telefonlarını seçmek kolay bir iş olmadı.
İşte sıralamamız ve son 10 senenin kazanan telefonu.
5. OnePlus 3
Tamamen metal telefon olma özelliğine sahip ilk cihazlardan OnePlus 3'ün fiyatı, iPhone 7, Samsung Galaxy S7 gibi telefonların yaklaşık yarısıydı. OnePlus 3 sayesinde telefonların cüzdanımızı boşaltmak zorunda olmadığını öğrendik. OnePlus 3'ün çıkışından sonra Oppo, Xiaomi, Honor gibi firmalar benzer bir formülü izleyerek amiral gemilerini taklit eden, zaman zaman başarılı olan telefonlar ürettiler.
4. iPhone 4
iPhone 4, önceki iPhone'un plastik arka yüzey, kısıtlı ekran kalitesi gibi sorunlarını çözerek iPhone'u ciddi bir konuma getirdi. Kamera da iyileştirilmiş ve hızlandırılmıştı, üstelik yeni ekranda her şey daha iyi görünüyordu. iPhone 4 piyasadaki en iyi telefon değildi, ancak App Store ile birlikte Apple'ın bugünkü konumuna yükselmesine yardımcı oldu.
3. Moto G
2013'te çıkan Moto G belki müthiş bir kameraya sahip değildi ancak sorunsuzdu ve fiyatı uygundu. Daha sonra yeni kamera teknolojileriyle yenilenen Moto G serisi, telefon sektöründe bir değişimin kapısını açtı.
2. Samsung Galaxy S7 Edge
2016'da hepimizi heyecanlandıran Samsung Galaxy S7 Edge, sadece kavisli ekranıyla değil, cam tasarımıyla da beğeni kazanmıştı. Telefonun büyüyen pili, bir günü çıkarmasını sağlıyordu; kamera ise zamanının en iyileri arasındaydı.
1. HTC One M8
Başlarda Desire ile Apple'ın iPhone ile hükümdarlığının en önemli rakiplerinden olan HTC, Samsung'un güçlenmesine rağmen "One" serisi ile beğeni topladı. 2013'te çıkan ilk One, metal gövdesi, düşük ışıkta yüksek performans sunan kamerası ve ön taraftaki BoomSound hoparlörleriyle yenilikçiydi.
Bir sonraki sene HTC'nin zaten yeterince iyi olan bir telefonu iyileştirmesi zor olacaktı ancak HTC One M8 ile bunu başardı. Telefonun ismi pek hoş görünmese de, ekran ve hoparlörde geliştirmeler yapıyor, ikinci lensle bir yeniliğe imza atıyordu. One M8 belki önceki senenin modelini baştan aşağı yenilemiyordu, ancak önemli alanlarda yenilikler yapmayı başarmıştı.
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