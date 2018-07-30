Son 10 Yılın En Önemli 6 Sızıntısı!
Edward Snowden'dan Scientology'ye son yıllarda yaşanan, adeta dünyanın gündemini değiştiren en büyük bilgi sızıntılarını seçtik!
Hatırlarsınız; ABD hükumeti uzun süre boyunca WikiLeaks'in yayınladığı, CIA'in hack'leme yeteneklerini gösteren belgeler üzerine oluşan tepkilerle uğraşmıştı. Vault 7 olarak bulunan belge sızıntısı CIA'in herkesi telefonlardan akıllı TV'lere modern teknoloji üzerinden izlemek üzere araçlara sahip olduğunu söylüyordu. Ancak bu, WikiLeaks'in veya başka bir grubun devletle veya diğer bir kurumla ilgili ilk sızıntısı değil. İşte son 10 yılda yaşanan 6 önemli sızıntı.
Edward Snowden'ın NSA Casusluk Programlarını Sızdırması
Önemli sızıntılardan bahsederken Edward Snowden'ı atlamanın imkanı yok. Eski NSA çalışanı Snowden, sızdırdığı belgelerle ABD'nin güvenlik ajansının neredeyse herkesi gözetlediğini ortaya çıkarmıştı. Çoğu güvenlik uzmanı, bu sızıntıyı son zamanların en büyük sızıntısı olarak değerlendiriyor.
Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre NSA, telefon kayıtlarını topluyor, sadece ABD vatandaşlarını değil, yabancı liderleri de gözetliyor, şifreleme yöntemlerini kırmak üzere birden fazla çalışma içerisinde bulunuyordu.
WikiLeaks Vault 7 ve CIA
Listemizdeki en büyük sızıntılardan biri de CIA sızıntısı. WikiLeaks'in yayınladığı belgelere göre CIA, akıllı telefonları, akıllı TV'leri hatta bağlı otomobilleri kontrol etmeye yönelik açıklar geliştirmişti. Belgelere göre CIA, tüm bu cihazları birer casus aracına dönüştürebiliyordu.
Örneklerden biri, CIA'in Samsung TV'leri kapalı gibi gösterip, bu sırada odada olanları dinleyebilmesiydi. Sızıntıların gelmeye devam ettiğini ve CIA'in bu açıkları herhangi biri üzerinde kullandığına dair bir kanıt bulunmadığını söylemekte fayda var. Ancak bazı güvenlik uzmanları, WikiLeaks sızıntısının Snowden sızıntısından daha büyük olduğunu iddia etmeye devam ediyor.
CableGate
2010'a dayanan CableGate, uluslararası gerginliklerle ilgili sızan sayısız iç yazışmayı içeriyor. WikiLeaks'in sızdırdığı belgeler içinde tahmin edeceğiniz üzere devletlerin sızmasını pek istemeyeceği çok hassas veriler bulunuyor.
Sızıntı, İran'da Kuzey Kore üretimi nükleer füzelerin bulunabileceğini, ABD'nin Yemen'i gizlice bombaladığını, ABD'nin Guantanamo Bay'deki askerleri takas ettiğini ve bazı ülkelerin ABD'yi İran'a saldırmaya ikna etmeye çalıştığını göstermişti.
İran ve Afganistan Savaş Günlükleri
Chelsea Manning tarafından sızdırıldığı düşünülen İran ve Afganistan savaş günlüklerinden ilk sızıntı, 25 Temmuz 2010'da geldi ve korkunç savaş vahşetini ortaya çıkardı. Buna göre Irak'ta ölen toplam 109.000 kişinin 66.081'i sivildi. Videoya kaydedilen bu tür olaylardan birinde Bağdat'ta, 12 Temmuz 2007'de birden fazla sivilin kurşuna nasıl dizildiği görünüyordu. Buna içerisinde iki küçük çocuk bulunan ve bir adam tarafından sürülen kamyonet dahildi.
Guantanamo Dosyaları
WikiLeaks ve New York Times, The Guardian gibi yayımcılar, Guantanamo Bay'da mahkumlara nasıl davranıldığına dair bilgiler yayınladılar. Sızan 779 belgeye göre 150 masum Afgan ve Pakinstanlı, hapiste suçsuz olarak tutuluyordu. Dahası hapiste tutulan en yaşlı kişi 89 yaşında bir adam, en genç kişi ise 14 yaşında bir çocuktu. Her ikisinin de akli ve fiziksel sorunlarının bulunduğu söyleniyor. Belgeler, çoğu mahkumdan bilgi almak için işkence yapıldığını da ortaya çıkarmıştı.
WikiLeaks, Scientology Sırlarını Ortaya Döktü
İşlerini gizlilik içinde yürüten Scientology'nin gizemi, Mart 2008'de gizli "kutsal kitaplarının" WikiLeaks tarafından sızdırılmasıyla kısmen çözüldü. WikiLeaks'in paylaştığı belgeler, Scientologist'lerin kurum içerisinde ulaşabileceği sekiz farklı "Operating Thetan" seviyesini anlatıyordu. Sızıntılar, Scientology'nin anlaşılması zor "tatbikatlarını" da ortaya çıkardı. Bunlardan birinde şunlar yazıyordu:
"Sıkı bir kalabalık bulun. Bunu kalabalık olarak yazın ardından kavrayana dek bireyler olarak yazın. Not edin."
Sızıntının ardından Scientology Kilisesi, WikiLeaks'e bir uyarı mektubu gönderdi ve kilisenin fikri haklarını çiğnediğini ileri sürdü. WikiLeaks, sızdırdığı bilgileri kaldırmazken kilisenin "Batı medyasının otosansürüne yardımcı olduğu" iddiasında bulundu.
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