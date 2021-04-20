Son dönemin en popüler oyunu IT Takes Two'yu sizin için inceledik!

Bir Pixar filmi içinde oynuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Sürekli değişen yapısı ile uzun süre keyifle oynanabilir!

  • Mahmut Karslıoğlu
It Takes Two İnceleme

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