Son dönemin en popüler oyunu IT Takes Two'yu sizin için inceledik!

Brothers: A Tale of Two Sons oyununun yaratıcısı Josef Fares tarafından kurulan Hazelight, hepimizin bildiği üzere arkadaşı olmayanın oynayamayacağı oyunlar geliştirmesi ile ünlü bir yapımcı :) Daha önce A Way Out ile adından uzun süre bahsettirmişti. Şimdi ise yine aynı tarzda inovative mekanilere sahip yepyeni bir 3D platform oyunu ile karşımızda.
It Takes Two, aslında iki oyuncu için oynanabilir bir Pixar filmi gibi hissettiriyor. Harika bir tempoya sahip ve size sürekli olarak yapacak bir şeyler veriyor. Hikaye etkileyici olsa da biraz basit. Bir çiftin ilişkilerini yeniden kurmaya zorlanması etrafında dönüyor. Bazı noktalarda, biraz klişe olsa da yine de takım oyununun temelini oluşturan fikirleri pekiştirmede oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.
It takes Two'nun hikayesi, evli çift Cody ve May arasındaki tartışma ile başlıyor. Boşanmayı planladıkları konuşmaya kulak misafiri olan kızları Rose ise bu sorunu çözmeyi kendisine görev ediniyor. Anne ve babasını temsil etmesi için yaptığı iki oyuncak bebeği, aralarında konuşturmaya başladığı sırada bebeklerin üzerine düşen gözyaşlarıyla büyülü bir dönüşümün gerçekleşmesine neden oluyor ve böylece oyunumuz da başlıyor.
Dr. Hakim, düşman mı yardımcı mı?
Ebeveynler Cody ve May, dönüşümün şokunu atlatır atlatmaz hemen büyüyü tersine çevirmek için yolculuğumuza başlıyoruz. Burada elbette dönüşüm tek sihirli olay değil. Bu dönüşüme katkısı olan büyülü Aşk Kitabı Doktor Hakim hikâyenin ilk kısmında bir nevi baş belası gibi davranarak bedenlerimize dönme çabalarımızı engelliyor. Ancak oyunun ikinci yarısında sağladığı yeni yetenekler ve gitmemiz gereken yerleri söyleyerek görevlerini tamamlamalarına yardımcı olduğunu da eklemeden geçmeyelim.
Sanki bir çok mini oyundan oluşuyor gibi
It Takes Two, bir arkadaşınız ile ya da aile içinde sizi uzun süre ekran başına kilitleyecek keyifli bir oyun. Onu keyifli yapan ana yönü ise çeşitliliği. Oyunda yedi ana bölüm bulunuyor . Bazı bölümler daha önce gelenlere benzese de genellikle hepsi birbirinden tamamen farklı. Tüm bölümler ailenin evinin içindeki ve çevresindeki konumlara dayanıyor. Bölümlerin çoğu çok büyük ve onları keşfetmeyi eğlenceli kılan şey, sürekli değişen oyun mekaniği. İlk başlarda bir çekiç ve çivi yardımıyla ilerlerken sonrasında arkadaşınız ile engellerden kaçarak uzun tünellerde koşmak gerekiyor. Oyun, bazen havada ve bazen yerde kontrol edilebilen böceklerden ve hayvanlar ile stres çarkı kullanılarak yapılan planöre kadar değişen ulaşım mekaniklerine sahip. Her bölümün kendine özgü ulaşım yöntemleri var ama fazlasını aktarıp oyunun heyecanını kaçırmak istemiyoruz.
Oyun mekanikleri her bölümde değişiyor
Her bölüm, size birden fazla yeni yetenek ve mekanik sunuyor. Bazen tüm bölüm bazen de sadece bir bölüm için geçerli oluyorlar. Bazen yeni yeteneklerinizin bölüm içinde ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamak biraz zaman alabiliyor. Ancak tüm farklı mekanikler için kontroller her zaman açıkça belirtilmiş ve hepsini kullanılması çok kolay. Ek olarak, etkileşimli nesneler ya farklı renkte oluyor ya da nesnenin yanında, orada hangi düğmenin ya da yeteneğin kullanılabileceğini gösteren bir simge beliriyor. Genel olarak Hazelight, tüm bu farklı yetenekleri kullanan bulmacalar ve tehlikelerle dolu bölümleri ilişkilendirme konusunda harika bir iş çıkarmış. Hikaye her zaman aynı kalsa da oyunu diğer karakterle ikinci kez oynayabilir ve farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.
Ölmek sorun değil. İkiniz de ölmeyin yeter!
Hızı ve gerilimi artıran bir başka özellik de sayısız bölüm sonu canavarları. Ne mutlu ki her bölümün sonunda gelmiyorlar. Çünkü genel olarak patron dövüşleri muhtemelen oyunun en zor bölümleri. Öldüğünüzde ise çok hızlı bir şekilde yeniden doğabiliyorsunuz. Ama iki karakterin de ölmesine izin vermeyin. Bu durumda maalesef son kontrol noktasına geri dönüyorsunuz.
Grafikler ve tasarım gibi ses ve müzikler de tam anlamı ile birinci sınıf. It Takes Two, tüm oyuncuların oynaması gereken bir oyun. Sadece oynayacak bir arkadaş bulun yeter. Üstelik arkadaşınızın oyuna sahip olması da gerekmiyor.
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Platform XBOX/PC/PS
Tür 3D platform
Yapımcı Hazelight
Dağıtım Electronic Arts
Bilgi İçin https://www.hazelight.se/games/it-takes-two/
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