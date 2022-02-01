Son Zamanların Popüler Oyunu Wordle, Yeni Sahibini Buldu!

New York Times, kültürel bir fenomene dönüşen günlük kelime oyunu Wordle'ı "yedi rakamlı açıklanmayan bir fiyat" karşılığında satın aldığını duyurdu. Wordle, New York Times Games'in Crossword, Vertex, Tiles, Letter Boxed, Spelling Bee ve Mini Crossword gibi "orijinal, ilgi çekici" bulmaca oyunları portföyüne eklenecek.
Oyunun geleceği hakkında yorum yapan New York Times Games Genel Müdürü Jonathan Knight yaptığı açıklamada "Bu büyüleyici oyunun yeni yuvası ve gururlu vekili olmaktan büyük heyecan duyuyoruz ve Josh Wardle'ın yarattığı değerli ürünü önümüzdeki aylarda daha fazla bulmaca severe ulaştırmaktan onur duyacağız. Wordle, oyun portföyümüzün bir parçası olarak yetenekli mühendisler, tasarımcılar, editörler ve daha fazlasından oluşan bir ekibin yardımıyla kullanıcı deneyimini geliştirerek heyecan verici bir geleceğe sahip olacak" dedi.
Josh Wardle, kelime oyununu Ekim 2021'de genel kullanıma sundu ve o zamandan beri, her gün milyonlarca oyuncunun altı denemede beş harfli bir kelimeyi tahmin etme çabalarıyla büyük bir popülerlik yakaladı. 1 Kasım 2021'de 90 olan oyuncu sayısında büyük bir artış yaşanarak 2 Ocak gününde 300.000'den fazla kişi Wordle oynadı.
The New York Times tarafından Wordle'ın satın alınmasından bahseden Wardle şunları söyledi: "Wordle'ın hikayesini takip ettiyseniz, New York Times Games'in [bu oyunun] ortaya çıkışında büyük bir rol oynadığını biliyorsunuzdur ve bu yüzden bu adım bana çok doğal geliyor. The Times'ın oyunlarının kalitesine yaklaşımına ve oyuncularına karşı gösterdiği saygıya uzun süredir hayranım. Bu konularda onların değerleri benimkiyle uyumlu ve ilerleyen oyunun bakımını üstlenecekleri için çok heyecanlıyım."
Wardle ayrıca, galibiyetlerinizin ve galibiyet serinizin korunmasını sağlamak için The New York Times ile birlikte çalıştığını belirtti. Wordle NYT sitesine geçtiğinde, yeni ve mevcut oyuncular ücretsiz bir şekilde oynayabilecek ve ayrıca oyunun oynanışında herhangi bir değişiklik olmayacak.
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