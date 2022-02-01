Son Zamanların Popüler Oyunu Wordle, Yeni Sahibini Buldu!

Son zamanların büyük ilgi gören oyunu Wordle, "yedi rakamlı bir fiyat" karşılığında New York Times tarafından satın alındı!

  • Levent Öztürk
Worlde artık New York Times'ın...

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