Sonunda Zeki Müren de Bizi Görebilecek!

Vizontele filmindeki sorunun cevabı gerçek mi oluyor?

Zeki Müren de bizi görebilecek!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

Router'ınız ZyXel gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip bir router ise, hiçbir sorun yaşamazsınız. Yeter ki ZyXel'ı çok iyi konfigüre edin! Dışarıdan gelen bağlantı istekleri tamamen reddedilmeli ve sadece zaruri çıkışlara izin verilmelidir. Eğer server kullanmıyorsanız, Router'ı çok iyi şifreledikten sonra şu trick'le tüm ev ağınızı %100 güvenlik altına alabilirsiniz. 80. , 443. , 8080. ve varsa çıkış isteyen portlarınıza port forwarding uygulayın ve bu portları boş bir ip'ye yönlendirin!

Diğer taraftan şunu hiçbir zaman unutmayın hükümetleri durduramazsınız. Onlar sizi her şekilde izleyebilir ve dinleyebilirler. Ayrıca eğer smart tv'de Skype gibi yazılımlar kullanıyorsanız onlar da sizi izleyebilir. Ayrıca üretici firma da sizi rahatlıkla izleyebilir. Bizler sadece bağımsız hacker'lar ile mücadele edebiliriz...

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