Sony 30 Yılın Ardından Tekrar Plak Üretecek...
Sony, 30 yıl önce vazgeçtiği eski göz ağrısına geri dönmek için son hazırlıklarını yapıyor!
Sony, bir kez daha eski dünyasına adım atıyor ve 30 yıl sonra tekrar plak albümler üretmeye başlıyor. Nikkei Asian Review'in belirttiğine göre Japon müzik/oyun/teknoloji devi, Mart 2018 tarihi itibari ile Shizuoka Prefecture'da yer alan bir fabrikayı kullanarak tekrar plak üretmeye başlayacak.
Sony, 1989 yılında o sıralarda geliştirilmesine yardımcı olduğu bir ileri teknoloji olan CD'lere odaklanmak için firma içinde plak üretmekten vazgeçmişti. Ancak plakların yakın zamanda tekrar popüler olmaları firmanın dikkatini çekmiş gibi gözüküyor ve hatta firma, geçtiğimiz yıl da yeni bir pikap tanıtmıştı.
Ancak plakların yok olmalarını engelleyen tek grup yaşlı müzik hayranları değil. Daha genç bir nesil de bu formatı en sevdikleri müzikleri saklamak için kullanıyor. Bu durum da Vinyl Me, Please gibi ayın-kaydı hizmetlerinin ve oyun müziklerini plağa basan iam8bit gibi firmaların ortaya çıkmasına sebep olmuş durumda.
Sony Music CEO'su Michinori Mizuno'nun Nikkei'ye söylediğine göre "pek çok genç insan, yayın hizmetlerinde duydukları ve sevdikleri şarkıları satın alıyorlar." CEO'nun bu açıklamasının, pek çok kayıt firmasının yayınların müzik endüstrisini öldüreceğine dair şikayetlerinin karşısında oldukça ilginç durduğu kesin; hatta yayınların müzik endüstrisini tekrar canlandırdığı bile söylenebilir...
Levent Öztürk
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